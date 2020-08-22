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Davetsiz gelen misafire baklava yufkası ile şipşak yapabileceğiniz 3 ikramlık tarif…

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bayramlarda tatlı tarifleri arasında en el üstünde tutulanın baklava olduğunu bilmeyen yoktur. Peki, hiç baklava yufkasından başka tarifler denediniz mi? Nasıl olur, o baklavalık yufka dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak hazır baklava yufkasından neler yapılır neler! Hatta size öyle bir liste hazırladık ki börekçilere taş çıkaracak tatlıcılar ile yarışacaksınız!

Davetsiz gelen misafire baklava yufkası ile şipşak yapabileceğiniz 3 ikramlık tarif…

Baklava yufkası ne her ne kadar sadece baklava yapımı için üretilse de bu malzeme ile birbirinden lezzetli çok farklı tariflerde yapılabilir. Biz de size bu tarifler arasından öyle güzel lezzetler seçtik ki, her an evinizde baklavalık yufka bulundurmak isteyeceksiniz. İşte lezzetiyle dillere destan baklavalık yufka ile börekten turtaya kadar yapabileceğiniz nefis tarifler…

BAKLAVA YUFKALI SARIYER BÖREĞİ

  • 15 baklavalık yufka

  • 100 gram kıyma

  • Yarım soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı çam fıstığı

  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

İÇİ VE ÜZERİ İÇİN:

  • 75 gram eritilmiş tereyağı

  • ½ çay bardağı süt

  • ¾ bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Zeytinyağı derin bir tavanın içine alın ve kıymayı kavurmaya başlayın.

  • Kıymanın hemen ardından soğanları ilave edin.

  • Çam fıstığı ve kuş üzümlerini de ekledikten sonra baharatlarını katın ve birbirleriyle soteleyin.

  • İçi ve üzeri için hazırlayacağınız karışım için zeytinyağını, erittiğiniz tereyağını ve sütü bir kabın içine aktarın ve çırpıcıyla çırpın.

  • Yufkalardan 5 tanesini üst üste dizerek her katına hazırladığınız karışımdan sürün.

  • En üst katına kıymalı harcı ekledikten sonra kıvırarak sarın.

  • Üzerine de karışımı sürün ve 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

    • SÜT TURTASI

    • 12 baklavalık yufka

    • 3 yumurta

    • 1,5 su bardağı süt

    • ½ su bardağı eritilmiş tereyağı

    • ½ su bardağı toz şeker

    • 2 yemek kaşığı pudra şeker

    • 1 paket vanilya

    • 1 tutam tuz

    HAZIRLANIŞI

    • Yufkaları tezgahın üzerine koyun ve üzerine erittiğiniz tereyağını fırça ile dağıtın.

    • Kelepçeli kalıba pişirme kağıdı koyun ve yağladığınız yufkaları büzerek ve salyangoz şeklini vererek koyun.

    • Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

    • Bu esnada bir kasede yumurtayı, şekeri, pudra şekerini ve tuzu çırpın.

    • Vanilya ve sütü de ekledikten sonra tekrar çırpın.

    • Hazırladığınız karışımı fırından çıkardığınız baklavalık yufkaların üzerine dökün ve 15 dakika daha pişirmeye devam edin.

    • Fırında çıkardıktan sonra biraz ılınmaya başlayan turtanın üzerine pudra şekeri serpiştirin.

    • Artık sevdiklerinizle afiyetle tüketebilirsiniz!

    ÇİKOLATALI ÇUBUK KRAKER

    • Hazır baklava yufkası

    • Çikolata sosu

    • Beyaz çikolata sosu

    • Beyaz çikolata kreması

    • Nutella

    HAZIRLANIŞI

    • Yufkaları açın ve arzunuza göre beyaz kremayı ya da nutellayı sürerek sarın.

    • Ardından hazırladığınız çubukları tepsiye dizin.

    • Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.

    • Fırından çıkardıktan sonra bazılarını çikolata sosuna bazılarını da beyaz çikolata sosuna batırın.

    • Daha sonra bir süre buzdolabında çikolataların soğuması için bekleyin.

    • Mis gibi çikolatalı çıtır çubuklar hazır. Afiyet olsun!

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