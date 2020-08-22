Davetsiz gelen misafire baklava yufkası ile şipşak yapabileceğiniz 3 ikramlık tarif…

Baklava yufkası ne her ne kadar sadece baklava yapımı için üretilse de bu malzeme ile birbirinden lezzetli çok farklı tariflerde yapılabilir. Biz de size bu tarifler arasından öyle güzel lezzetler seçtik ki, her an evinizde baklavalık yufka bulundurmak isteyeceksiniz. İşte lezzetiyle dillere destan baklavalık yufka ile börekten turtaya kadar yapabileceğiniz nefis tarifler…
15 baklavalık yufka
100 gram kıyma
Yarım soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı çam fıstığı
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
75 gram eritilmiş tereyağı
½ çay bardağı süt
Zeytinyağı derin bir tavanın içine alın ve kıymayı kavurmaya başlayın.
Kıymanın hemen ardından soğanları ilave edin.
Çam fıstığı ve kuş üzümlerini de ekledikten sonra baharatlarını katın ve birbirleriyle soteleyin.
İçi ve üzeri için hazırlayacağınız karışım için zeytinyağını, erittiğiniz tereyağını ve sütü bir kabın içine aktarın ve çırpıcıyla çırpın.
Yufkalardan 5 tanesini üst üste dizerek her katına hazırladığınız karışımdan sürün.
En üst katına kıymalı harcı ekledikten sonra kıvırarak sarın.
12 baklavalık yufka
3 yumurta
1,5 su bardağı süt
½ su bardağı eritilmiş tereyağı
½ su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı pudra şeker
1 paket vanilya
Yufkaları tezgahın üzerine koyun ve üzerine erittiğiniz tereyağını fırça ile dağıtın.
Kelepçeli kalıba pişirme kağıdı koyun ve yağladığınız yufkaları büzerek ve salyangoz şeklini vererek koyun.
Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
Bu esnada bir kasede yumurtayı, şekeri, pudra şekerini ve tuzu çırpın.
Vanilya ve sütü de ekledikten sonra tekrar çırpın.
Hazırladığınız karışımı fırından çıkardığınız baklavalık yufkaların üzerine dökün ve 15 dakika daha pişirmeye devam edin.
Fırında çıkardıktan sonra biraz ılınmaya başlayan turtanın üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Hazır baklava yufkası
Çikolata sosu
Beyaz çikolata sosu
Beyaz çikolata kreması
Yufkaları açın ve arzunuza göre beyaz kremayı ya da nutellayı sürerek sarın.
Ardından hazırladığınız çubukları tepsiye dizin.
Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra bazılarını çikolata sosuna bazılarını da beyaz çikolata sosuna batırın.
Daha sonra bir süre buzdolabında çikolataların soğuması için bekleyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum