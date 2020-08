Davetsiz gelen misafire baklava yufkası ile şipşak yapabileceğiniz 3 ikramlık tarif…

Baklava yufkası ne her ne kadar sadece baklava yapımı için üretilse de bu malzeme ile birbirinden lezzetli çok farklı tariflerde yapılabilir. Biz de size bu tarifler arasından öyle güzel lezzetler seçtik ki, her an evinizde baklavalık yufka bulundurmak isteyeceksiniz. İşte lezzetiyle dillere destan baklavalık yufka ile börekten turtaya kadar yapabileceğiniz nefis tarifler…

BAKLAVA YUFKALI SARIYER BÖREĞİ

15 baklavalık yufka

100 gram kıyma

Yarım soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı çam fıstığı

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

İÇİ VE ÜZERİ İÇİN:

75 gram eritilmiş tereyağı

½ çay bardağı süt

¾ bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI