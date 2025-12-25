YEMEK

Her gün 60 tepsi satılıyor! İçerde oturarak yediğinizde fiyatı artıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde satışa sunulan Lübnan künefesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Elde yemeye uygun olmasıyla öne çıkan tatlı, farklı lezzetiyle özellikle ayaküstü tüketim alışkanlığı olan ziyaretçilerin tercihi haline gelirken, esnaf günlük 50 ila 70 tepsi arasında satış yapıldığını belirtiyor. İşte detaylar...

Diyarbakır'da, günlük ortalama 60 tepsi Lübnan künefesi satılıyor. Yerli ve yabancı turistler bu eşsiz lezzeti farklı bularak yoğun talep gösteriyor.

LÜBNAN KÜNEFESİNE YOĞUN İLGİ

Diyarbakır'da turistler özellikle elde yemesi kolay olduğu için Lübnan künefesine yoğun ilgi gösteriyor. Ustalar özellikle Sur ilçesinde bu tatlının çok tüketildiğini belirterek günlük 70 tepsiye kadar sattıklarını kaydetti.

Künefe ustası olan Samet Akçakaya, hafta içi 50 tepsi, hafta sonu ise 70 tepsi civarı tatlı sattıklarını söyledi.

"PORSİYONU 100 LİRA"

Akçakaya, "Porsiyonu şu an 100 lira, içeride oturmak isterseniz 105 lira. İçerisinde tel kadayıf var, en altına da baklava yağı sürüyoruz, üstüne de Hatay'dan kuşbaşı peynir koyuyoruz. Burada da pişirip satıyoruz. Özellikle turistlerin ilgi odağı oluyor. Görenler gelip alıyor, ayaküstü yiyor. Normal halka tatlı yer gibi tüketiyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

