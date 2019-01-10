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David Beckham’dan heyecanlandıran paylaşım

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SİNEMA TV  | 10.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Ünlü isim David Beckham sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem kendi hem de Peaky Blinders hayranlarını heyecanlandırdı.

Eski futbolcu David Beckham, beşinci sezonu çekilen hit dizi Peaky Blinders’ın setinden fotoğraflar paylaştı.

David Beckham’dan heyecanlandıran paylaşım

BBC Drama’nın sevilen gangster dizisi Peaky Blinders’ın beşinci sezonunun çekimleri dolu dizgin devam ediyor. Yakışıklı isim David Beckham, dizinin setinden fotoğraflar paylaşınca olanlar oldu. Dizinin ve Beckham’ın hayranlarını heyecanlandıran bu gelişme, eski futbolcunun dizide misafir oyuncu olarak rol alacağına yorumlandı. Ne dizinin yapımcılarından ne de Beckham’dan dizide rol alacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
43 yaşındaki David Beckham’ın dönem dizisindeki karakterler gibi giyinmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından dizinin başrol oyuncusu Cillian Murphy’e hayranlığına yorumlandı.
Dizinin sadık bir izleyicisi olan Beckham ve başrol oyuncusu Cillian Murphy, setin olduğu kasabadaki restoranlardan birinde birlikte yemek yiyerek vakit geçirmişler. David Beckham yaptığı kısa bir açıklamayla dizinin büyük bir fanı olduğunu söyledi.
David Beckham son yıllarda yakın arkadaşı olan yönetmen Guy Ritchie’nin iki filminde kısa rollerde boy göstermişti.
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Anahtar Kelimeler:
David Beckham Peaky Blinders

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