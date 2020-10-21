David Beckham küçük kızını dudağında öptü sosyal medya yıkıldı

Victoria Beckham Instagram sayfasında yaptığı yeni paylaşımla gündem oldu. David Beckham, ailenin en küçük üyesi 9 yaşındaki Harper Beckham'ın dudağına öpücük kondururken çekilen kareyi paylaştı. İşte bu görüntü Beckham'ın Instagram takipçilerini ikiye böldü.

Bir takipçisi, Victoria Beckham'ın bu paylaşımına "Ailenize hayranım, fakat çocuklarını böyle dudaklarından öpen anne ve babaları asla anlamıyorum" diye fikrini belirtti.

Beckham'ın bir başka takipçisi de bu paylaşıma "Ben Avrupa'da yaşıyorum. Ama asla ebeveynimi bu şekilde öpmedim" diye yazdı.

Bir başka takipçi de "Dudaktan öpmek bir ebeveynin, çocuğuna olan sevgisini göstermenin en iyi yolu değildir. Dudaklar, bir çocuğun bedeninin en özel parçaları. Eğer onu dudağından öperseniz, çocuğa "bedeninin sınırları açık ve isteyen o sınırı geçebilir' mesajı vermektir" diye yazdı.

Fotoğrafa yorum yapan bir başka takipçi de "Bunu bir sorun olarak almıyorum" diyerek bunun, her şeyin farklı olabileceğini düşünen açık fikirli insanların kullandığı bir yöntem olduğunu belirtti.