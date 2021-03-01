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David Beckham, Ronaldo ve Messi'yi istiyor

01.03.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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David Beckham, Ronaldo ve Messi'yi istiyor

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin kurucu ortağı David Beckham, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için yeşil ışık yaktı.

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin kurucu ortağı David Beclkahm kulübü adına geleceğe dair planlarını anlattı.

Mirror'da yer alan habere göre, taraftarların takımda yıldız futbolcular görmek istediğini vurgulayan David Beckham, kendisine Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için sorulan bir soruyu yanıtlarken ''Her zaman harika futbolcular getirmek istiyoruz. Bu tür oyuncular da buraya getirmek istediğimiz yıldızlardan'' şeklinde konuştu.

David Beckham, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Phil Neville'ı teknik direktörlüğe getirirken takımın kadrosu da yıldız isimlerle güçlendirildi.

Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi'nin yanı sıra Ryan Shawcross ve Rodolfo Pizarro gibi önemli isimleri kadrosuna katan Inter Miami, MLS'teki ilk sezonunda 2020'yi 10. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun adı da zaman zaman ABD ekibiyle anılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo David Beckham Lionel Messi
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