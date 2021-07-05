David Harbour: Alkol bağımlılığından kedim sayesinde kurtuldum

Brokeback Dağı (Brokeback Mountain) ve Quantum of Solace gibi filmlerde yardımcı rollerde yer aldıktan sonra Stranger Things ile kariyerinde zirve yapan David Harbourv alkol bağımlılığı hakkında konuştu.

Stranger Things'te alkolizmle mücadele eden polis şefi Jim Hopper'ı canlandıran Harbour, The Guardian'a verdiği röportajda kendi alkol bağımlılığı geçmişini anlattı.

Independent Türkçe'nini haberine göre Harbour, sorununun bir noktada kendini öldürmeyi düşünmesine yol açacak kadar ciddi olduğunu itiraf etti.

Şu anda 46 yaşında olan Amerikalı oyuncu, o süreçte yavru kedi sahibi olmasa muhtemelen intihar edeceğini söyledi.

David Harbour "Bana mani olan şey 'Bu kediyi çok seviyorum! Ona kim bakacak?' sorusuydu. Dairemde ölüp bir hafta fark edilmeme ve kedinin beni yemesi fikri de beni dehşete düşürdü" dedi.

Harbour nihayetinde alkol bağımlılığından kurtuldu. Oyuncuya daha sonra 25 yaşında bipolar bozukluk teşhisi kondu. Harbour rahatsızlığı ilaç yardımıyla kontrol altına aldı.

Aktör daha önce 2018'de Marc Maron'ın WTF Podcast'ine konuk olduğunda 20'li yaşlarının başından itibaren alkol bağımlılığı için 12 adımlık tedavi programında yer aldığını açıklamıştı.

