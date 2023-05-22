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Dayanamadı, cevap verdi! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a gönderme...

22.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Jesus, "Bu ligin sportif anlamda saha içerisinde gerçekliği yok. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil" ifadelerini kullanmıştı.

Dayanamadı, cevap verdi! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a gönderme...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet saha dışında da devam ediyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a cevap veren Icardi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem olmuş durumda.

"MAÇLARIN SAHADA KAZANILMASI GEREKİYOR, MASADA DEĞİL"

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Jorge Jesus, "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum." açıklamasını yaptı.

"MAÇLARIN SAHADA KAZANILDIĞINI VE OYNANDIĞINI DUYDUM"

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30 yaşındaki Icardi ise Jorge Jesus'a cevap niteliğinde bir paylaşım yaparak, "Geçenlerde maçların sahada kazanıldığını ve oynandığını duydum. Dün televizyonda bizi izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarlarımız gibi eğlenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.


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