Dayanamadı, cevap verdi! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a gönderme...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet saha dışında da devam ediyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a cevap veren Icardi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem olmuş durumda.

"MAÇLARIN SAHADA KAZANILMASI GEREKİYOR, MASADA DEĞİL"

Jorge Jesus, "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum." açıklamasını yaptı.

"MAÇLARIN SAHADA KAZANILDIĞINI VE OYNANDIĞINI DUYDUM"

30 yaşındaki Icardi ise Jorge Jesus'a cevap niteliğinde bir paylaşım yaparak, "Geçenlerde maçların sahada kazanıldığını ve oynandığını duydum. Dün televizyonda bizi izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarlarımız gibi eğlenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.



