Days Gone hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Son dönemde alışık olduğumuz bir konuya parmak basan Days Gone, açık dünya teması ile farklı bir deneyim sunmayı planlıyor. Zombilerle dolu hayli geniş bir haritada hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz oyun tamamen hikaye odaklı olacak. Yani oyunda online bir mod yer almayacak.

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce World War Z’nin yapımcısı Sony’e online mod için bir teklif götürmüş, fakat Japon konsol devi bu teklifi ret etmişti.

Peki Days Gone’ın senaryo modu toplamda kaç saat sürecek? Malum bir oyun tamamen senaryo modundan oluşuyorsa, çok kısa sürmesi oyun severler açısından iyi olmayacaktır. Zira oyunun standart versiyonu bile 429TL’den satılmakta. Haliyde bir oyuna 429TL veriyorsanız beklentilerini de üst düzeyde olacaktır.

Açıklanan bilgilere göre oyunun hikaye modu 30 saat civarında sürecek. Bu 30 saatin 6 saati ise ara sahnelerden oluşacak. Evet yanlış okumadınız. Tam 6 saat! Yani oyunda 6 saat uzunluğunda ara videolar olacak. Bakalım Sony oyunda bize 6 saat boyunca nasıl bir hikaye anlatacak? Bekleyip göreceğiz.

Huawei P30 ile ilgili yeni video yayınladı

