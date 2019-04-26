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Days Gone ön sipariş fiyatından daha da ucuza satışa çıktı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

PS4 platformuna özel olarak çıkış yapan zombi severlerin beklediği Days Gone, yaşadığı teknik sıkıntılar yüzünden eleştiri oklarına tutuldu. Tabii asıl sorun, oyunun fiyat etiketinin ön siparişinden daha ucuz. Türkçe altyazı ve menü seçeneğine sahip Days Gone, 26 Nisan 2019 itibarıyla PlayStation 4 sahipleri için satışa sunuldu.

Days Gone ön sipariş fiyatından daha da ucuza satışa çıktı

Açık dünya temalı bir aksiyon oyunu olan Days Gone; dünya çapında gizemli bir salgının, dünyanın büyük bir kısmını yok etmesi ve öldüremediği milyonları ise akılsız ama öldürücü yaratıklara dönüştürmesinin 2 yıl sonrasını konu alıyor. Oyuncular, eskiden Mongrel MC isimli bir motor çetesinin üyesi olan Deacon St. John karakteri ve ayrılmaz bir parçası olan motoruyla birlikte şiddet dolu yeni dünyada hayatta kalmaya çalışacaklar.

Yakın zamanda oyunun birçok inceleme yapılan internet sitelerde oyunun normal sürüm fiyatının 429 TLolduğu görülmüştü. Oyunun Dijital Deluxe Sürümünün ön sipariş fiyatı ise 489 TL olarak PlayStation’ın kendi sayfasında görüntülenmişti. Bugünden itibaren oyunun tam sürümü 299 TL‘ye, Dijital Deluxe Sürümünün ise 349 TL‘ye düştüğü görüntülendi. Yayınlanan bazı bilgilere göre durum böyle olunca para iadesi talep eden oyuncular da mevcut, ancak Sony tarafından olumlu cevap alamamışlar. Ön sipariş konusunda birçok oyuncunun çekincesi, yıllardır süregelen bir gelenek. Bu noktada güven zincirini sağlamak gerçekten zor.
Şimdi akıllarda yer alan soru, oyunun yüksek fiyattan ön siparişle satılması ve çıkışında yapılan indirimle ilgili firmadan açıklama gelecek mi veya böyle büyük bir soruna çözüm getirilecek mi? Beklemedeyiz.

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Anahtar Kelimeler:
Playstation zombi Days Gone
 

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