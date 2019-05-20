DC evrenini sil baştan tekrardan mı düzenleyecek?

Hangi evrenin daha iyi olduğu elbette tartışılabilecek bir konu. Fakat söz konusu beyaz perde olduğunda, Marvel’ın DC’ye ciddi bir fark attığını söyleyebiliriz.

Aslına bakılırsa DC, Marvel’dan çok daha uzun bir süredir film sektöründe boy gösteriyor. Malum, hala Superman denildiğinde pek çok kişinin aklına gelen ilk isim Christopher Reeve oluyordur. 1976 yılında çekilen ilk Superman filmi, sonradan çekilen filmlerden çok daha fazla ilgi toplamıştı.

Aynı şekilde bir diğer DC karakteri olan Batman de geçmişten günümüze beyaz perde de pek çok defa boy gösterdi. Fakat DC hiçbir zaman Marvel’ın kurduğu düzeni kuramadı. Geçmişe baktığımızda da tüm DC filmlerinin solo yapımlardan oluştuğunu rahatlıkla görebiliriz.

Peki Marvel ne yaptı? Marvel, sinemaya aktardığı tüm karakterleri tek bir çatı altında toplamayı başardı. Elbette bu kolay bir durum değildi. Fakat Marvel 10 yıl ve 22 filmlik serüvenin ardından efsane bir finalle ilk perdeyi kapattı. Peki Marvel’dan çok daha uzun bir süredir sektörde olan DC ne yaptı?