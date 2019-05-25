DC Universe Online, Nintendo Switch için de oyun severlerin beğenisine sunulacak

PlayStation 4 ve Xbox One, Switch’ten 4 yıl önce satışa sunulmuş olmasına karşın teknik donanım açısından daha üst seviyede yer alıyor. Bu da AAA kalitesindeki yapımların Switch için geliştirmesini zorlaştıran bir etkendi.

Sonuç olarak pek çok AAA tarzı oyun Nintendo Switch için satışa sunulmadı. Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde de sunulmayacak. Switch sahipleri yeni hit oyunları oynamak yerine geçmiş yıllarda PS3 ve Xbox 360 için çıkan oyunlarla yetinmeye devam edecekler.

Son dönemde pek çok eski oyun Switch için tekrardan duyuruldu. Geçtiğimiz gün bunlara bir yenisi daha eklendi. DC Universe Online.

İlk olarak 2011 yılında PS3 ve PC için oyun severlerin beğenisine sunulan yapım 2016 yılında PS4 ve Xbox One’da da boy göstermeye başlamıştı. Oyunun geliştirici stüdyosu Daybreak DC Universe Online’ın yaz aylarında Switch için de çıkış yapacağını duyurdu.

Dilerseniz oyunun duyuru videosuna buradan göz atabilirsiniz.



