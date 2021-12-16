YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ddeokbokki (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte ddeokbokki tarifi ve malzemeleri...

Ddeokbokki (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte ddeokbokki tarifi ve malzemeleri...

16.12.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı bir tat için Kore yemeği olan ddeokbokki yemeğini evinizde deneyebilirsiniz. 2 su bardağı pirinç keki, 1 su bardağı yeşil lahana veya Çin marulu, 2.5 su bardağı balık suyu, sebze suyu veya su ddeokbokki hazırlamak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte ddeokbokki tarifi ve malzemeleri...

Ddeokbokki (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte ddeokbokki tarifi ve malzemeleri...

Ddeokbokki tarifi merak konusu oldu. Ddeokbokki Kore sokak lezzetleri arasında yer alıyor. Kore'de oldukça meşhur olan, sık sık tüketilen bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz. İşte ddeokbokki tarifi ve malzemeleri...

Ddeokbokki nasıl yapılır? İşte ddeokbokki tarifi ve malzemeleri...

DDEOKBOKKİ MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı pirinç keki (Garaetteok), (veya 20 adet)
  • 1 su bardağı yeşil lahana veya Çin marulu, şeritler halinde kesilmiş
  • 2.5 su bardağı balık suyu, sebze suyu veya su
  • ½ adet soğan (büyük boy), dilimlenmiş (yarım ay şeklinde)
  • 2 adet yeşil soğan, küçük parçalara kesilmiş
  • ½ adet havuç (büyük boy), verev kesilmiş (Yana doğru eğimli keserek, kabak patlıcan gibi sebze dilimlerine oval şekil vermek.)

Sosu için:

  • 2-3 yemek kaşığı gochujang
  • 2-3 diş sarımsak, ezilmiş veya ince kıyılmış
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı soya sosu (ganjang)
  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

Üzeri için:

  • Beyaz susam
  • 1-2 adet katı pişmiş yumurta, (isteğe bağlı)
  • Yeşil soğan

DDEOKBOKKİ NASIL YAPILIR?

Dondurulmuş pirinç keklerini çözülmesi için en az 30 dakika soğuk suda bırakın. Sonrasında tüm pirinç keklerini tek tek birbirinden ayırın ve bir süzgeç ile sudan geçirip, kenarda bekletin. Küçük bir kasede gochujang, esmer şeker, bal, soya sosu ve sarımsak ezmesini çırpın. Hazırlanan karışımı bir kenarda bekletin.

2.5 su bardağı kadar balık suyunu, sebze suyunu veya yalnızca suyu bir wok tavaya dökün ve yüksek ateşte kaynatın. Su kaynadığında hazırlanan sos karışımını wok tavaya dökün ve karıştırın. Karışımı yaklaşık 5 dakika orta dereceli ateşte kendi halinde kaynamaya bırakın.

Sonrasında sırasıyla pirinç keklerini, havuç, soğan ve lahana dilimlerini wok tavaya ilave edin ve ara sıra dikkatlice karıştırarak, yaklaşık 5-6 dakika daha orta dereceli ateşte kaynatmayı sürdürün. Ardından yeşil soğanları tavaya ekleyin ve 1-2 dakika daha tüm malzemeleri karıştırarak pişirdikten sonra ocağın altını kapatın. Üzerine beyaz susam taneleri ve yeşil soğan dilimleri serpin. İsterseniz katı pişmiş yumurta dilimleri ile birlikte çok bekletmeden sıcakken servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır? Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu!

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu!

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Hemen sildi

İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Hemen sildi

RTÜK ceza yağdırdı! Hasan Can Kaya, Netflix...

RTÜK ceza yağdırdı! Hasan Can Kaya, Netflix...

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Transparan elbisesiyle seksi iç çamaşırlarını sergiledi

Transparan elbisesiyle seksi iç çamaşırlarını sergiledi

İlginizi Çekebilir

Mutfakta sağlık ve güven için döküm tava tavsiyeleri

Mutfakta sağlık ve güven için döküm tava tavsiyeleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.