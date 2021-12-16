Ddeokbokki (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte ddeokbokki tarifi ve malzemeleri...

Ddeokbokki tarifi merak konusu oldu. Ddeokbokki Kore sokak lezzetleri arasında yer alıyor. Kore'de oldukça meşhur olan, sık sık tüketilen bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz. İşte ddeokbokki tarifi ve malzemeleri...

DDEOKBOKKİ MALZEMELERİ

2 su bardağı pirinç keki (Garaetteok), (veya 20 adet)

1 su bardağı yeşil lahana veya Çin marulu, şeritler halinde kesilmiş

2.5 su bardağı balık suyu, sebze suyu veya su

½ adet soğan (büyük boy), dilimlenmiş (yarım ay şeklinde)

2 adet yeşil soğan, küçük parçalara kesilmiş

½ adet havuç (büyük boy), verev kesilmiş (Yana doğru eğimli keserek, kabak patlıcan gibi sebze dilimlerine oval şekil vermek.)

Sosu için:

2-3 yemek kaşığı gochujang

2-3 diş sarımsak, ezilmiş veya ince kıyılmış

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı soya sosu (ganjang)

1 yemek kaşığı esmer şeker

Üzeri için:

Beyaz susam

1-2 adet katı pişmiş yumurta, (isteğe bağlı)

Yeşil soğan

DDEOKBOKKİ NASIL YAPILIR?

Dondurulmuş pirinç keklerini çözülmesi için en az 30 dakika soğuk suda bırakın. Sonrasında tüm pirinç keklerini tek tek birbirinden ayırın ve bir süzgeç ile sudan geçirip, kenarda bekletin. Küçük bir kasede gochujang, esmer şeker, bal, soya sosu ve sarımsak ezmesini çırpın. Hazırlanan karışımı bir kenarda bekletin.

2.5 su bardağı kadar balık suyunu, sebze suyunu veya yalnızca suyu bir wok tavaya dökün ve yüksek ateşte kaynatın. Su kaynadığında hazırlanan sos karışımını wok tavaya dökün ve karıştırın. Karışımı yaklaşık 5 dakika orta dereceli ateşte kendi halinde kaynamaya bırakın.

Sonrasında sırasıyla pirinç keklerini, havuç, soğan ve lahana dilimlerini wok tavaya ilave edin ve ara sıra dikkatlice karıştırarak, yaklaşık 5-6 dakika daha orta dereceli ateşte kaynatmayı sürdürün. Ardından yeşil soğanları tavaya ekleyin ve 1-2 dakika daha tüm malzemeleri karıştırarak pişirdikten sonra ocağın altını kapatın. Üzerine beyaz susam taneleri ve yeşil soğan dilimleri serpin. İsterseniz katı pişmiş yumurta dilimleri ile birlikte çok bekletmeden sıcakken servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

