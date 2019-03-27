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Dead Cells yapımcısını ipten aldı

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TEKNOLOJİ  | 27.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Son dönemin popüler platform oyunlarından biri olan Dead Cells başarısı sayesinde yapımcısını ipten aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Dead Cells yapımcısını ipten aldı

Geçtiğimiz yıl raflardaki yerini alan Dead Cells, hikayesi, dinamikleri ve atmosferiyle kısa süre içerisinde büyük ses getirmişti. Nintendo Switch’te de hayli popüler olan oyunun satış rakamlarına ilişkin ilk açıklama geldi.

GDC 2019 kapsamında sahneye çıkan Motion Twin’in yetkili ismi Sebastien Benard, Dead Cells’in başarısından söz etti.

Twin, stüdyo olarak zor durumda olduklarını ve Dead Cells sayesinde bu zor durumdan kurtulduklarını belirtti. Ayrıca multiplatform olarak yayınlanan yapımın toplamda 1 milyondan fazla sattığı da açıklandı.

Bu satış rakamının yaklaşık olarak yüzde 60’ını PC satışları oluştururken, geri kalan bölümün büyük bir kısmı Nintendo Switch satışları ile desteklenmiş.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Yapımcı stüdyo önümüzdeki günlerde popüler oyunu için ücretsiz bir içerik yayınlayacak. Rise of the Giant ismiyle yayınlanacak olan bu içerik ile oyun 2 yeni bölge eklenecek. Ayrıca bu 2 yeni bölge dahilinde 10 yeni düşman, 13 yeni silah ve 50 yeni kıyafet de oyunda boy gösterecek.

Son dönemde platform oyunlarının hayli popüler olduğu inkar edilemez bir gerçek. Öyle süslü grafiklere sahip olmayan bu yapımların, eğlence yönüyle ağır bastığını söylemek yanlış olmaz.

Eğer siz de sağlam bir platform oyunu arıyorsanız, DeadCells’e göz atmanızı tavsiye ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
oyun

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