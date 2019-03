Dead Cells yapımcısını ipten aldı

Geçtiğimiz yıl raflardaki yerini alan Dead Cells, hikayesi, dinamikleri ve atmosferiyle kısa süre içerisinde büyük ses getirmişti. Nintendo Switch’te de hayli popüler olan oyunun satış rakamlarına ilişkin ilk açıklama geldi.

GDC 2019 kapsamında sahneye çıkan Motion Twin’in yetkili ismi Sebastien Benard, Dead Cells’in başarısından söz etti.

Twin, stüdyo olarak zor durumda olduklarını ve Dead Cells sayesinde bu zor durumdan kurtulduklarını belirtti. Ayrıca multiplatform olarak yayınlanan yapımın toplamda 1 milyondan fazla sattığı da açıklandı.

Bu satış rakamının yaklaşık olarak yüzde 60’ını PC satışları oluştururken, geri kalan bölümün büyük bir kısmı Nintendo Switch satışları ile desteklenmiş.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Yapımcı stüdyo önümüzdeki günlerde popüler oyunu için ücretsiz bir içerik yayınlayacak. Rise of the Giant ismiyle yayınlanacak olan bu içerik ile oyun 2 yeni bölge eklenecek. Ayrıca bu 2 yeni bölge dahilinde 10 yeni düşman, 13 yeni silah ve 50 yeni kıyafet de oyunda boy gösterecek.