Dead or Alive PC sistem gereksinimleri

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Dead or Alive’ın yeni oyunu yakında PC ve konsollarımıza konuk olacak. PlayStation 4 ve Xbox One haricinde PC için de raflardaki yerini alacak olan Dead or Alive 6 için sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı. Dilerseniz oyun için yayınlanan sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10(64bit)
İşlemci: Intel Core i5-4690 veya üzeri
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 11 veya üzeri
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10(64bit)
İşlemci: Intel Core i7 8700 veya üzeri
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 11 veya üzeri
Dead or Alive 6 sistem gereksinimleri için yayınlanan listenin ortalama olduğunu söylemek mümkün. Yalnız oyun için önerilen işlemcinin 8. nesil i7 olması biraz enteresan. Zira çok daha sağlam oyunlar bile daha azıyla maksimum seviyede çalışıyordu.
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