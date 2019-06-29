Death Stranding’i birde böyle görün

Metal Gear Solid serisinin baş mimari Hideo Kojima, Konami’den ayrıldıktan sonra Sony destekli Kojima Productions’ı kurmuştu. Hideo Kojima, Sony çatısı altından geliştirmiş olduğu Death Stranding’i geçtiğimiz E3 2019 etkinliği öncesi bir kez daha göstermiş ve oyunun merakla beklenen çıkış tarihini açıklamıştı.

PlayStation 4 için 8 Kasım 2019 tarihinde çıkacak olan oyun, grafikleri ile bu nesilin hakkını veren son oyunlardan biri olacak. Peki, bu oyunun PlayStation 1 döneminde çıktığını düşünseydiniz, grafikleri nasıl olurdu? diye hiç merak ettiniz mi?

Bearly Regal isimli YouTuber, bugün oyunun PlayStation 1 sürümünün nasıl görüneceğine dair bir video paylaştı.

Oldukça tatlı görünen bu video ile sizleri baş başa bırakalım

