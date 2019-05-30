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Death Stranding Kasım Ayında Çıkıyor!

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TEKNOLOJİ  | 30.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kojima, uzun zamandır merakla beklediğimiz Death Stranding için yeni bir video yayınladı. Yeni videoyla oyunun çıkış tarihi de sonunda açığa çıktı.

Death Stranding Kasım Ayında Çıkıyor!

Aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda oyunun oynanışı, dövüş sistemi ve atmosferi bol bol görülebiliyor. Videoda, Norman Reedus'un canlandırdığı baş karakterimiz Sam Bridges, oyunun etkileyici dünyasını keşfediyor. Ayrıca Léa Seydoux'nun canlandırdığı karakteri de ilk kez görüyoruz videoda. Oyunda Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, Tommie Earl Jenkins, Guillermo Del Toro ve Lindsay Wagner gibi isimler de boy gösteriyor.

Death Stranding, 8 Kasım'da PlayStation 4 için çıkış yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Death Stranding Kojima sony PlayStation 4

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