Death Stranding Kasım Ayında Çıkıyor!

Aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda oyunun oynanışı, dövüş sistemi ve atmosferi bol bol görülebiliyor. Videoda, Norman Reedus'un canlandırdığı baş karakterimiz Sam Bridges, oyunun etkileyici dünyasını keşfediyor. Ayrıca Léa Seydoux'nun canlandırdığı karakteri de ilk kez görüyoruz videoda. Oyunda Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, Tommie Earl Jenkins, Guillermo Del Toro ve Lindsay Wagner gibi isimler de boy gösteriyor.

Death Stranding, 8 Kasım'da PlayStation 4 için çıkış yapacak.





