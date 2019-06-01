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Death Stranding Türkçe altyazı ile gelecek

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TEKNOLOJİ  | 01.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

Hideo Kojima’nın yeni oyunu Death Stranding, 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 için yayınlanacak. Bir süre önce PS4’e süreli özel olacağı daha sonra 6 veya 12 ay geçince PC platformuna da geleceği söylenen Death Stranding için bugün müjdeli bir haber geldi.

Death Stranding Türkçe altyazı ile gelecek

PlayStation Türkiye ekibi bildiğiniz gibi AAA yapımları Türkçe altyazı ile Türk oyuncular ile buluşturmak için elinden geleni yapıyor. Bu süreçte sadece Horizon: Zero Down ve Marvel’s Spider-Man oyunları Türkçe altyazı ile gelmemişti. Death Stranding’in de Türkçe altyazı ile gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Bugün ise PlayStation Türkiye ekibi resmi Twitter hesabından Death Stranding’in Türkçe altyazı seçeneği ile geleceğini duyurdu. PlayStation Store’da 429 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olacak olan Death Stranding, eğer Cyberpunk 2077 bu yıl çıkmazsa açık ara yılın oyunu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Death Stranding oyun altyazı

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