Death Stranding Türkçe altyazı ile gelecek

PlayStation Türkiye ekibi bildiğiniz gibi AAA yapımları Türkçe altyazı ile Türk oyuncular ile buluşturmak için elinden geleni yapıyor. Bu süreçte sadece Horizon: Zero Down ve Marvel’s Spider-Man oyunları Türkçe altyazı ile gelmemişti. Death Stranding’in de Türkçe altyazı ile gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Bugün ise PlayStation Türkiye ekibi resmi Twitter hesabından Death Stranding’in Türkçe altyazı seçeneği ile geleceğini duyurdu. PlayStation Store’da 429 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olacak olan Death Stranding, eğer Cyberpunk 2077 bu yıl çıkmazsa açık ara yılın oyunu olacak.

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