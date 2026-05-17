Debisi yükseldi, bir köy tahliye edildi! Gece boyu nöbet tutuldu

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde taşkın paniği yaşandı. Kelkit Çayı’nın debisinin yükselmesi sonrası köy tahliye edilirken, ekipler gece boyunca set oluşturup suyun yerleşim alanına girmemesi için çalışma yürüttü. Köydeki son durum dronla görüntülendi.

Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES'in dolu savaklarından bırakılan sularla birlikte çay taştı. Çaya yakın bölgede bulunan Kızılçubuk köyüne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, vatandaşlar ile ahırlardaki hayvanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Suyun köyün içine girmemesi için iş makineleriyle setler oluşturuldu. Devlet Su İşleri, AFAD, Erbaa Belediyesi, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede taşkın etkisini azaltmak için çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Erbaa Kaymakamı Remzi Demir ve Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de sabaha kadar çalışmaları yerinde inceledi. Köyde son durum havadan dron ile görüntülendi.

Köyde gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Kızılçubuk Köyü Muhtarı Hüseyin Ege, "Devletimiz burada yanımızda. Vatandaş olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonrası için de Kaymakam By de sürekli söylüyor. Yapılması gerekenler yapılacak diye. Yapılıyor da. İmkanların hepsi burada. Şu da olmadı diyebileceğim bir şey göremiyorum. Tahliyeyi başarıyla tamamladık. Bugün tekrar gelen vatandaşlarımız var ama akşam tekrar tahliye yapılacak. Başka türlü de köyde durumun ne olduğunu bilemediğimiz için köyde durma şansı yok" dedi.

46 SENE SONRA BENZER MANZARA

1980'de benzer bir durum yaşandığını ifade eden muhtar Hüseyin Ege, "O zamanki taşkında devletin imkanları bu kadar değildi. Elinden gelen o zaman da yapıldı ama şu anda yapılanlar o zamana kadar kat kat daha farklı. O zaman da köyümüzün yarısını su almıştı. Bizzat bizim evden su akmıştı. Şu anda su burada. Akşama kadar su yükselir mi bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

