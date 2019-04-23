Mynet Trend

Deco M4 , Türkiye’de satışa sunuldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 23.04.2019 08:43 | Son Güncelleme

Katlı ya da çok geniş alana yayılmış evlerde, evin her noktasında WiFi’a erişim sorununa kesin ve en sağlıklı çözüm sunan Mesh teknolojisine sahip ağ ürünlerine bir yenisi eklendi.

Deco M4 , Türkiye’de satışa sunuldu

İkili ve üçlü paketler halinde satışa sunulan Deco M4, diğer Deco modelleri gibi Mesh teknolojisine sahip ve bu sayede kesintisiz bir WiFi ağı oluşturuyor. Evin büyüklüğüne göre iki ya da üç birimden oluşan paket tercih edilebiliyor; istendiğinde ve gerek olduğunda yeni birimler sisteme eklenebiliyor. Gelişmiş Deco Mesh teknolojisi ile bu farklı Deco birimleri birlikte çalışarak tek bir ağ adı olan ‘birleştirilmiş’ bir ağ oluşturuyor. Evin içinde mobil cihazlar ile dolaşırken olabilecek en yüksek hız için Deco’lar arasında otomatik olarak geçiş yapılıyor. Bu da kesintisiz bir WiFi sunuyor. Deco M4, iki birimli bir kullanımda 260 metrekareye kadar WiFi kapsama alanı sunuyor. Daha fazla Deco birimi eklenerek bu kapsama alanı daha da genişletilebiliyor.

Deco M4, 802.11ac teknolojisine sahip ve çift bant destekli bir ürün. Tam 100 adet cihaza WiFi desteği sunan Deco M4, 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps kablosuz hızlara sahip. Bu sayede çok sayıda cihaz WiFi’a bağlandığında dahi yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Birden çok işleve sahip olan Deco M4, varsayılan ve WiFi ağı oluşturmayı sağlayan yönlendirici (router) işlevinin yanı sıra kablolu cihazları WiFi’a eriştiren bir erişim noktası (access point) ve WiFi kapsama alanını artıran bir menzil genişletici (range extender) olarak da işlev görüyor.

1

Kolay kurulum, kolay yönetim…

Deco ürünlerinin kurulumu ve kullanımı da son derece rahat. TP-Link’in bu ürünler için geliştirdiği ve Android ve iOS destekli Deco uygulaması sayesinde cihazların kurulumu kolayca yapılabiliyor. Ayrıca ebeveyn kontrolü, misafir ağı gibi özellikler ve uzaktayken de cihazların denetimi ve ayarları Deco uygulaması sayesinde son derece kolaylaşmış durumda. Deco M4, Amazon Alexa desteğine de sahip. Bu sayede cihazlar ses ile de yönetilebiliyor.

3

TP-Link Deco çözümleri, güçlü WiFi ağı oluşturmanın yanı sıra güvenlik özellikleriyle de aileler için uygun bir çözüm. Deco M4’te her aile bireyi için farklı bağlantı ayarları yapmayı sağlayan Ebeveyn Kontrol özelliği yer alıyor. Akıllı telefon ya da tablet bilgisayar üzerinden Deco uygulaması sayesinde kolayca düzenlenen Ebeveyn Kontrol özelliği, kullanıcı profilleri, filtrelemeler gibi çok gelişmiş denetimlere sahip. Deco M4 kullanıcıları, her aile bireyi için kolayca profil oluşturup, kişiye özel sınırları ve çevrimiçi olabileceği süreleri belirleyebiliyor. Filtreleme özelliği sayesinde yaş uygunluğuna göre siteleri bloke eden tek dokunmalık güvenlik ayarları yapılabiliyor. Ayrıca aile üyelerinin çevrimiçinde geçireceği süre sınırları da belirlenebiliyor. Tüm aile bireylerinin internet ortamında güvenliğini hedefleyen bu uygulama ile çocukların ziyaret ettiği siteleri ve buralarda ne kadar zaman harcadıklarını takip etmek de mümkün. ‘Bağlantıları Askıya Alma’ özelliği sayesinde ise ailenin bir arada olması gereken akşam yemeği, özel toplantı gibi zamanlarda tek bir düğmeye dokunarak herkesin internet erişimini askıya almak mümkün. Tüm bunlar Deco uygulaması sayesinde bir-iki tıkla kolayca yapılabiliyor.

TP-Link RE365 menzil genişletici ile duvarları yıkın

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Mac kullanıcılarına iOS dopingiMac kullanıcılarına iOS dopingi
PUBG Mobile PC ‘ye nasıl yüklenirPUBG Mobile PC ‘ye nasıl yüklenir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
wifi internet deco

En Çok Okunan Trend Haberler

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Çok acı olay! 'Elveda, Allah'ım sen affet'

Çok acı olay! 'Elveda, Allah'ım sen affet'

Survivor'da tek taraflı aşk iddiası! Hakan Hatipoğlu açıkladı

Survivor'da tek taraflı aşk iddiası! Hakan Hatipoğlu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu haftanın oyunları

Bu haftanın oyunları

Çocukları siber tehditlerden nasıl koruyabiliriz?

Çocukları siber tehditlerden nasıl koruyabiliriz?

LG V40 ThinQ DxOMark tarafında güncelleme aldı

LG V40 ThinQ DxOMark tarafında güncelleme aldı

Mac kullanıcılarına iOS dopingi

Mac kullanıcılarına iOS dopingi

PUBG Mobile PC ‘ye nasıl yüklenir

PUBG Mobile PC ‘ye nasıl yüklenir

Google fotoğraflar katlanabilir telefonlar için güncellendi

Google fotoğraflar katlanabilir telefonlar için güncellendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.