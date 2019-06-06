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Dede ve torununun çalınan sosyal medya hesabı iade edildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 12 yıl önce başladıkları mavi kapak kampanyasıyla bugüne kadar yaklaşık 250 bedensel engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını gideren dede Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş'ın yönettiği 77 bin takipçisi bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalınan Instagram hesabı, medyada yer alan haberlerin ardından iade edildi.

Dede ve torununun çalınan sosyal medya hesabı iade edildi

Torun Melike Sarıtaş'ın sosyal medyadaki şahsi hesabına "3 bin lira verirseniz hesabınızı geri veririm. Bizim de ekmek kapımız bu. Ev geçindiriyoruz. Ben de hesap şifresi kırma programına para harcıyorum." diye mesaj atarak para talep eden şüpheli ya de şüpheliler, medyadaki haberleri okuyan takipçilerin yoğun mesajlarının ardından hesabı Melike Sarıtaş'a iade etti.

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Sarıtaş, AA muhabirine açıklamada, hesabın tekrar emin ellerde olduğunu belirterek "Çok mutlu olduk. Basın mensupları ve takipçilerimiz sayesinde hesabımızı vermek zorunda kaldılar. Sanıyorum internet sitelerine düşen haberleri görünce korktular. Şimdiye kadar 250'ye yakın tekerlekli sandalye dağıttık. Mavi kapak toplayarak Türkiye'nin her yerine dedemle birlikte yardım etmeye devam edeceğiz. Şikayetimiz devam ediyor. Yapanların bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Ramazan Bayramı'nda kendilerine gelen mesajla Instagram hesaplarının çalındığını öğrenen Halit Aydoğan ve Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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eskişehir mavi kapak

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