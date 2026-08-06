Dededen kalma yöntem yeniden keşfedildi! Lezzet farkı şaşırtıyor

Eskişehir'de 30 yıldır esnaflık yapan Mitat Gelici, son yıllarda ürün yelpazesine eklediği geleneksel toprak çömleklere artan ilgiyi anlattı. Gelici, çelik tencereler yerine geleneksel pişirme yöntemlerine yönelen tüketicilerin, yemeklerin damak tadını artırdığı gerekçesiyle son dönemlerde çömlek kullanımını tercih ettiğini belirtti.

"ÇÖMLEKTE PİŞEN YEMEĞİN LEZZETİ ÇELİKTEKİ GİBİ OLMUYOR"

Çömleklerin Eskişehir Mihalıççık ilçesine bağlı Sorkun köyünde üretildiğini belirten esnaf Mitat Gelici, bölgenin geçmişten beri bu üretimde meşhur olduğunu ve çömlek ihtiyacının büyük kısmını buradan karşıladığını belirterek, "Vatandaşların çömleğe yoğun bir ilgisi var. Çelik tencereden toprağa dönüş başladı. Damak tadını bilenler çömleğe ağırlık veriyor; çünkü çömlekte pişen yemeğin lezzeti çelikteki gibi olmuyor. Ürünlerimize sadece Eskişehir'den değil, diğer şehirlerden ve hatta yurt dışından gelen müşteriler de yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Çömleklerin sadece evlerde değil, lokantalar ve işletmeler tarafından da toplu olarak talep edildiğini aktaran esnaf Gelici, aynı zamanda eskiyi andıran estetik yapısı nedeniyle testi gibi dekoratif amaçlı alımların da yapıldığını dile getirerek her kesimden müşterinin bu ürünlere ilgi gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır