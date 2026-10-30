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Dededen toruna 147 yıldır devam ediyor! Soyadlarını bile bu meslekten aldılar

Tekirdağ'da 1879 yılından bu yana bıçakçılık yapan Bıçakçı ailesi, 147 yıllık meslek geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanlarında 5 kuşaktır bıçakçılık yapan aile, dedelerinden miras kalan mesleği 6'ncı kuşağa devretmek istiyor.

Dededen toruna 147 yıldır devam ediyor! Soyadlarını bile bu meslekten aldılar
Gökçen Kökden

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Bedesten Çarşısı'nda faaliyet gösteren Bıçakçı ailesi, yaklaşık 1,5 asırdır bıçakçılık mesleğini sürdürüyor. Soyadlarını da yaptıkları meslekten alan aile, yıllara meydan okuyan geleneğiyle dikkat çekiyor. Bir zamanlar bıçakları kendileri üreten aile, bugün ise hazır aldıkları bıçakları müşterileriyle buluşturuyor.

Dededen toruna 147 yıldır devam ediyor! Soyadlarını bile bu meslekten aldılar 1

Ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi Murat Bıçakçı ile 5'inci kuşak temsilcisi oğlu Alaattin Bıçakçı, aynı dükkanda omuz omuza çalışarak aile mesleğini sürdürüyor. Dedelerinden kalan mesleği yaşatmaya çalışan baba oğul, bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA İŞLER YOĞUNLAŞIYOR

Mesleğin yıllar içinde değiştiğini anlatan Murat Bıçakçı, geçmişte atalarının kendi bıçaklarını ürettiğini, günümüzde ise hazır bıçakları satışa sunduklarını belirtti. Kasaplar ve marketler başta olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını dile getiren Bıçakçı, işlerinin özellikle Kurban Bayramı döneminde yoğunlaştığını kaydetti.

Mesleği sürdürmenin kolay olmadığını ifade eden Bıçakçı, son dönemde işlerin durgun olduğunu belirterek mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

SOYADLARI DA MESLEKLERİ DE MİRAS

Dededen toruna 147 yıldır devam ediyor! Soyadlarını bile bu meslekten aldılar 2

Soyadlarının da bıçakçılık mesleğinden geldiğini vurgulayan Murat Bıçakçı, yaklaşık 147 yıldır devam eden aile geleneğini yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti. Dördüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü belirten Bıçakçı, oğlu Alaattin Bıçakçı ile birlikte aynı tezgahın başında geleneği geleceğe taşımaya çalışıyor.

Bıçakçı ailesinin hedefi ise yalnızca bugün mesleği devam ettirmek değil, dedelerinden miras kalan bu geleneği çocuklarına ve torunlarına da aktararak 6'ncı kuşağa ulaştırmak.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ meslek
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