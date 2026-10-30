Twitch'ten Türkiye kararı! Artık izin vermeyecek

Sosyal medya platformu Twitch'ten Türkiye açıklaması geldi.

TWITCH'TEN TÜRKİYE'DEKİ 15 YAŞ ALTI KULLANICILAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Platformun ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki destek hesabı Twitch Support üzerinden yapılan açıklamada, Türk yasalarına uygun olarak 29 Ekim tarihinden itibaren Türkiye'de 15 yaşın altındaki yeni kullanıcıların Twitch hesabı açmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, 15 yaşın altındaki mevcut Türk Twitch kullanıcılarının hesaplarının Şubat 2027'de devre dışı bırakılacağı ifade edildi.

In compliance with Turkish law, Twitch will no longer allow new users in Turkey under the age of 15 to create a Twitch account as of October 29th. Existing Turkish Twitch users under the age of 15 will have their accounts deactivated in February 2027. https://t.co/lPlEMJgMVP — Twitch Support (@TwitchSupport) October 29, 2026

Twitch'in bu adımı ise 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan ve sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" nedeniyle attığı düşünülüyor.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ DOĞRULAMASI GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan yönetmelikle, sosyal ağ sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere erişimde yaş doğrulamaya, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve ebeveyn kontrol araçlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, sosyal ağ sağlayıcısı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunumunda ise çocuğun yüksek yararı ile fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarını gözeterek gerekli tedbirleri alacak.

Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas olacak. Kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğinin belirlenmesine imkan tanıyan yöntemler kullanılacak.

Yaş doğrulama yöntemleri, gerçeğe aykırı beyan ve manipülasyon girişimlerine karşı teknik yönden sağlam ve güvenilir bir altyapıya sahip kılınacak.

YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yönetmelikle "yaş doğrulama" standartları da belirlendi. Buna göre sosyal ağ sağlayıcı, hesap oluşturulması aşamasında kullanıcının yaş durumunu e-Devlet Kapısı üzerinden "yaş doğrulama belirteci" ile doğrulayacak.

Yaş doğrulaması sonucunda 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen çocukların hesap açılış talepleri onaylanmayacak. 15 yaş üstü ise "çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet" esaslarına tabi tutulacak.

15 yaşını doldurmuş çocuk kullanıcıya ait kişisel verilerin korunması amacıyla sosyal ağ sağlayıcı, yüksek düzeyde gizlilik ayarlarını varsayılan olarak uygulayacak.

Ayrıştırılmış hizmet kapsamında bulunan çocuk hesapları, varsayılan olarak gizli hesap olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek.

Çocuklar, yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Ayrıca diğer kullanıcılar, çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

Yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn denetim araçları sunma zorunluluğu da getirildi.

Bu kapsamda ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmelikle, mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları ise kapatılacak.