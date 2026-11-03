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İstanbul ve Yalova'nın üstüne aniden çöktü, harita kırmızıya boyandı!

İstanbul ve Yalova'da hava kalitesine ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Meteorolojik gelişmelere ilişkin paylaşımlarıyla bilinen Hava Forum, iki kentte azot dioksit ve karbonmonoksit seviyelerinin yükseldiğini duyurdu. Vatandaşlara evlerini havalandırmak için camları açmamaları yönünde çağrı yapıldı.

İstanbul ve Yalova'nın üstüne aniden çöktü, harita kırmızıya boyandı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul ve Yalova'da hava kirliliğinin arttığı belirtildi. Açıklamada, "İstanbul ve Yalova'da hem azot dioksit hem de karbonmonoksit değerleri çok yükselmiş durumda. Hava aniden kirlendi" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ve Yalova nın üstüne aniden çöktü, harita kırmızıya boyandı! 1

VATANDAŞLARA CAMLARI AÇMAYIN UYARISI

Paylaşımda, hava kirliliğine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Evlerini havalandırmak isteyenlere yönelik yapılan uyarıda, "Camı açıp evi havalandırmaya çalışmayın, evin içine kirli hava girer" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Yalova Hava Kirliliği karbonmonoksit
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