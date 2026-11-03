İstanbul ve Yalova'nın üstüne aniden çöktü, harita kırmızıya boyandı!

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul ve Yalova'da hava kirliliğinin arttığı belirtildi. Açıklamada, "İstanbul ve Yalova'da hem azot dioksit hem de karbonmonoksit değerleri çok yükselmiş durumda. Hava aniden kirlendi" ifadeleri kullanıldı.

VATANDAŞLARA CAMLARI AÇMAYIN UYARISI

Paylaşımda, hava kirliliğine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Evlerini havalandırmak isteyenlere yönelik yapılan uyarıda, "Camı açıp evi havalandırmaya çalışmayın, evin içine kirli hava girer" denildi.