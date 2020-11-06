Dedikodular doğru çıktı! Davetsiz Çapkınlar’ın devamı geliyor

Davetsiz Çapkınlar (The Wedding Crashers), vizyona girdiği yıl izleyenleri kahkahalara boğmuştu. Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken ve Vince Vaughn’un başrollerini paylaştığı filmin devam halkası geliyor.

2005 yılında Owen Wilson'la birlikte rol aldığı komedide Jeremy Gray'i canlandıran Vince Vaughn, ilk filmin yönetmeni David Dobkin’le devam halkası için görüşmelere başladığını söyledi.

Bay ve Bayan Smith ve Zoolander gibi yapımlarda boy gösteren Vince Vaugh: "Çalışması eğlenceli filmdi. İnsanları güldürmek ve komik insanlarla çalışmak her zaman eğlencelidir." dedi.

DAVETSİZ ÇAPKINLAR KONUSU

Çapkınlığa yeni bir boyut getiren Jeremy ve John, düğünlerde ortalığı karıştıran iki çılgındır. Çeşitli düğünlere giden ve gözlerine kestirdikleri en güzel kızlarla çıkan bu iki adam kendilerine çok güvenmektedirler. Ta ki; bu kızlardan birinin ailesi ile tanışana kadar... Sosyetik bir nikahta gözlerine Gloria ve Claire'i kestirirler. Jeremy görevini başarı ile tamamlar ama John hedefine onun kadar kolay ulaşamaz. Olaylar peş peşe gelir ve iki kafadar kendilerini ünlü bir polikacının kızı olan Clarie’ in ailesinin evinde bulurlar!



