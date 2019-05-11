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Defineci, el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile yaralandı

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GÜNDEM  | 11.05.2019 19:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, Yaşar Kendir (36), define ararken kullanmak amacıyla evinin bodrumunda hazırladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Defineci, el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile yaralandı

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Boyacılık yapan ve iddiaya göre kırsal alanlarda define aramak isteyen Yaşar Kendir, tek katlı evinin bodrumunda arazi aramasında kullanmak için el yapımı patlayıcı hazırlamaya başladı. Kendir'in hazırladığı patlayıcı bir süre sonra patladı. Patlama seslerini duyanlar bodruma gittiklerinde Kendir'i kanlar içerisinde buldu.

SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kendir, hastaneye kaldırıldı. Kendir, tedaviye alınırken, bodrumda inceleme yapan polisler el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
define Adıyaman

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