Defineci, el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile yaralandı

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Boyacılık yapan ve iddiaya göre kırsal alanlarda define aramak isteyen Yaşar Kendir, tek katlı evinin bodrumunda arazi aramasında kullanmak için el yapımı patlayıcı hazırlamaya başladı. Kendir'in hazırladığı patlayıcı bir süre sonra patladı. Patlama seslerini duyanlar bodruma gittiklerinde Kendir'i kanlar içerisinde buldu.
SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kendir, hastaneye kaldırıldı. Kendir, tedaviye alınırken, bodrumda inceleme yapan polisler el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
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