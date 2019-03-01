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Defineciler tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! İçinden çıkanlar inanılmaz

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 01.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

Kayseri'deki Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde hazine arayan definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepe görenleri şaşkına çevirdi. Definecilerin greyderle kazdıkları yerden Roma Dönemi'ne ait anız mezar çıkan bölgede vatandaşların ihbarı sonrası jandarma tarafından önlem alındı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin greyder ile kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne de konu hakkında bilgi verildi.

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Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri hazine define

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Buraya birisini gömmek lazım herkesin istediği birisi,tahmın edin bakiim kimi gömmek istersiniz.
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