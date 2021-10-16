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Defne Samyeli, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetini kaptırdı! Avukatından ilk açıklama geldi

16.10.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli hakkında geçen gün Şişli’de alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu haberleri çıkmıştı. Defne Samyeli’nin avukatı konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Defne Samyeli, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetini kaptırdı! Avukatından ilk açıklama geldi

Defne Samyeli, uzun bir süredir şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Bir süredir Kuruçeşme’de bir mekanda sahne alan ünlü isim hakkında, mekan çıkışında alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçtiği ve alkollü olarak polis çevirmesine yakalandığı haberleri çıktı.

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Trafik kontrolünde alkol metreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

DEFNE SAMYELİ'NİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu cezanın gündeme gelmesinin ardından Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Trafik kontrol ekiplerince müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin yapılan tespit hatalıdır. Zaten hatalı yapıldığını düşündüğümüz bu ölçüme yapılan itiraz üzerine Hastanede yapılan kan tahlilinde müvekkilimin hususi otomobil sınıfı araçlar için belirlenen yasal sınır düzeyinde alkollü olmadığı ortaya konulmuştur.

Bu nedenle trafik kontrolü ekiplerince yapılan tespit tarafımızca dava konusu yapılmıştır. Yargılama sonucunda haklılığımızın ortaya konulacağını düşünüyoruz. Şu aşamada yargılamanın sonucunun beklenmesi en sağlıklı durum olduğundan müvekkil hakkında yapılan haberlere itibar edilmemelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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