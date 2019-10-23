Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra 'kurtuldum' demiş

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli yaklaşık bir buçuk yıl sonra ayrılma kararı aldı. Ünlü çift iddialar karşısında sessizliğini korurken, Samyeli ve Yılmaz'ın ayrılık nedeni gündeme bomba gibi düştü. 2. Sayfa'nın haberine göre; Cem Yılmaz’ın, Serenay Sarıkaya ile görüşmesi üzerine kıskançlık krizine giren Samyeli'nin ayrılık kararı aldığı söylentiler arasındaydı.

Bir başka iddia ise Defne Samyeli ile Cem Yılmaz’ın bir daha barışmasının mümkün olmadığı yönünde. İki ünlü ismin ayrılığıyla ilgili çeşitli söylentiler gelmeye devam ediyor. TV8’de 'Gel Konuşalım' programında iki sevgilinin ayrılık konusu masaya yatırıldı.

Programın yorumcularından Eylem İpek Şafak, Defne Samyeli’nin ayrılıktan sonra yakın çevresine 'Kurtuldum' dediğini iddia etti.

Programın yorumcusu Cengiz Semercioğlu da bu ilginç bilgi üzerine "Cem Yılmaz ona ne yaşatmış olabilir ki kurtulduğunu söylüyor…" diye yorum yaptı…

