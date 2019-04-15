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Defne Samyeli: Cem Yılmaz ile çok mutlu ve huzurluyum

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Son zamanlarda şarkıcılık kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli güzelliğinin sırrını verdi ve aşkı Cem Yılmaz ile ilgili de samimi sözler söyledi.

Defne Samyeli: Cem Yılmaz ile çok mutlu ve huzurluyum

Defne Samyeli, güzelliği ve özel hayatı hakkında konuştu. 47 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Samyeli, dikkat çeken güzelliğinin sırrını verirken ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

"YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

Yüzünde botoks ve dolgu olduğu konuşulan Defne Samyeli, ''Gençlik sırrınız nedir?'' sorusuna ''10 yıldır yüz yogası yapıyorum, bunun kursuna da gittim'' cevabını verdi.

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"MUTLU VE HUZURLUYUM"

Bir senedir aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi: ''Cem ile çok mutlu ve huzurluyum. Eğlendiğim, kendimi güvende hissettiğim bir beraberliğim var.''

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