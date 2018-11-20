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Defne Samyeli'den kızı Deren için duygusal doğum günü mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 23:19 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, kızı Deren'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Defne Samyeli'den kızı Deren için duygusal doğum günü mesajı

Defne Samyeli, kızın Deren Talu'nun 22'nci yaş gününü Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

'22 YIL OLDUĞUNA İNANAMIYORUM'
Samyeli yağtığı paylaşımda, 'İnanamıyorum 22 yıl olduğuna. Seni ilk kollarıma alışım daha dün gibi. Canım kızım iyi ki doğdun. Her yeni yaşında güzellikler ve neşe içinde hep beraber olmak dileğiyle. Seni çok seviyorum.' dedi. Samyeli ve kızı Deren, kıyafetleriyle de dikkat çekti.

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DEREN TALU KİMDİR?
Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızı olan Deren Talu, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

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Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı hedefleyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.

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Güzel kız.
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