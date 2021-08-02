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Defne Samyeli'den yangın paylaşımı: Devlet, milletine bir açıklama borçludur

02.08.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken ünlü isimler duygu ve düşüncelerini sosyal medyadan paylaşıyor. Defne Samyeli de "Bir vatandaş olarak meramım" notuyla bir paylaşım yaptı.

Defne Samyeli'den yangın paylaşımı: Devlet, milletine bir açıklama borçludur

3 ilde 7 noktada orman yangınları devam ederken ünlü isimler de paylaşımlarıyla hem yardım istiyor hem de fikirlerini takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak Defne Samyeli "Bir vatandaş olarak meramım" notuyla duygularını paylaşınca gündem oldu.

Samyeli açıklamasına "Kaç gündür yanan ormanlarımızı, zarar gören insanlarımızı ve toprağımızı, paylaştığımız hayvan dostlarımızın içine düştüğü durumu izliyoruz. Öfke ve üzüntüden geçtim çaresizlik kadar kötü bir his var mı?" diyerek başladı.

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Samyeli açıklamasının devamında şunları söyledi: Doğal afet olur. Terör tehdidi olur. 'Kötü niyetli dış güçler' açık ya da gizli düşmanca planları uygulamaya sokmuş olabilirler. Devletin görevi nedir? Tam da doğadan ya da başka yerden gelecek bu gibi tehditlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak, ekonomik ve siyası gücüyle bu olaylar sonucu oluşacak olumsuzlukları düzeltmek değil midir?

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Her yaz orman yanıgını olurken dünyada örneği çokken bu kaçıncı uçak tartışmasıdır aklım almıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan toprağına bu denli zarar veren yangınları söndürecek imkanı vardır olmak zorundadır.

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Eğer yoksa egemenlik hakkını oylarla milletten ödünç alan yaşamanın yönettiği bu devlet, milletine bir açıklama borçludur. Bahane ve başkalarını suçlamak değil açıklama."

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Defne Samyeli
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