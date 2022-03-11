Defne Samyeli son dönemde kendisinden dokuz yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde. Son olarak sahne aldığı mekanda kalça dekoltesiyle dikkat çeken ünlü isim, basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Peki Defne Samyeli kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Defne Samyeli hangi okulda mezun? Kardeşi kimdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve haber spikerliğinden müzik sektörüne geçiş hikayesi haberimizde.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Defne Samyeli, 17 Mart 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Defne Samyeli'nin babası Haluk Samyeli amiraldir. Annesinin ismi Sendegül'dür. Çiftin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Samyeli'nin erkek kardeşi Suhan kendisinden 1 yıl sonra dünyaya gelmiştir.

Defne Samyeli, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D Ana Haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D Ana Haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV Ana Haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

DEFNE SAMYELİ HANGİ OKULDAN MEZUN?

Defne Samyeli; Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nü kazansa da iş hayatının yoğunluğu sebebiyle öğrenim hayatına devam edemedi. Ancak seneler sonra yatay geçiş yaptığı İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu.

DEFNE SAMYELİ'NİN KARDEŞİ KİMDİR?

Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Suhan Samyeli 1973 yılında dünyaya gelmiştir. Bekar olduğu bilinen Samyeli, ablası Defne Samyeli ile olan benzerliğiyle dikkat çekmektedir.

