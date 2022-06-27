Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu iç çamaşırsız tarzıyla dikkat çekti! "Cesaretine hayranım"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam eden isimler arasında yer alıyor. Her fırsatta özel hayatıyla ilgili cesur paylaşımlarını sergileyen güzel isim, son olarak derin dekolteli mini elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Deren Talu sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

SÜTYENSİZ POZU OLAY OLDU

380 bin Instagram takipçili hesabından son olarak sütyensiz tarzıyla çekildiği pozunu paylaşan Deren Talu, takipçilerini güzelliğiyle adeta büyüledi.

Deren Talu'nun derin göğüs dekolteli mini elbiseli pozlarına takipçileri adeta beğeni yağdırdı. Takipçilerinden bazıları Talu'nun paylaşımının altına "Cesaretine hayranım" yorumunda bulundu.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARIYLA MEST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından göğüs dekolteli mini eteğiyle pozlarını paylaşan Deren Talu'nun paylaşımları oldukça dikkat çekmişti.

Deren Talu'nun bu paylaşımlarına takipçileri çok sayıda beğeni ve yorum yağdırmıştı.





