Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sütyensiz paylaşımıyla olay oldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, cesur paylaşımlarıyla dikkat geçiyor.

Derin Talu 18 yaşına girdikten sonra verdiği pozlarda cesaretin dozunu da arttırdı. Hem gecelerde görüntülenmesi hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç isim son olarak sütyensiz bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde modelliğe adım atan Talu beyaz askılı üstünün içine sütyen giymedi. Aynadan kendini çeken Defne Samyeli'nin kızına "Sütyensiz challenge mi?" yorumları yapıldı.

Derin Talu'nun pozuna "Ne gerek vardı?" diyenler de vardı.

