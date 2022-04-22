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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sütyensiz paylaşımıyla olay oldu

22.04.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. 18 yaşına basmadan önce de yaptığı makyajla ve verdiği pozlarla sık sık eleştirilen genç isim 18 yaşına bastıktan sonra da adından söz ettiriyor. Derin Talu son olarak sütyensiz pozuyla olay oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sütyensiz paylaşımıyla olay oldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, cesur paylaşımlarıyla dikkat geçiyor.

Derin Talu 18 yaşına girdikten sonra verdiği pozlarda cesaretin dozunu da arttırdı. Hem gecelerde görüntülenmesi hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç isim son olarak sütyensiz bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz günlerde modelliğe adım atan Talu beyaz askılı üstünün içine sütyen giymedi. Aynadan kendini çeken Defne Samyeli'nin kızına "Sütyensiz challenge mi?" yorumları yapıldı.

Derin Talu'nun pozuna "Ne gerek vardı?" diyenler de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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