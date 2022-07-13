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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu bikinili plaj pozlarıyla olay yarattı

13.07.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Güzelliği ve fiziğiyle takipçilerinin beğenisini kazanan Derin Talu, cesur pozlarıyla da olay yaratıyor. Talu son olarak bikinisiyle plaj partisinden pozlarını paylaştı. O pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu bikinili plaj pozlarıyla olay yarattı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Her fırsatta özel hayatıyla ilgili pozlarını Instagram hesabından paylaşan Derin Talu, son olarak kumsal partisinde bikinisiyle pozlar verdi. Talu fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

BİKİNİLİ HAVUZ BAŞI POZLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kırmızı bikinisiyle havuz başında pozlar veren Derin Talu, güzelliğiyle herkesi büyülemişti.

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Fiziği ve duru güzelliğiyle takipçilerini mest eden Derin Talu'nun pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı.

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BİKİNİLİ PLAJ POZLARIYLA OLAY YARATTI

Son olarak tatiline devam ettiği pozlarını Instagram hesabından paylaşan Derin Talu, gittiği plaj partisinden bikinili pozlarını sergiledi.

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Harika fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çeken Derin Talu'nun bikinili paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Talu'nun takipçileri cesur pozların altına alev emojileri yağdırmayı ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
bikini Defne Samyeli Derin Talu
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