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Defne Samyeli'nin zor günleri! Cem Yılmaz yanından ayrılmıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli kalp krizi geçirdi. Cem Yılmaz, Samyeli ailesinin zor günlerinde onları yalnız bırakmıyor!

Defne Samyeli'nin zor günleri! Cem Yılmaz yanından ayrılmıyor

Oyuncu-sunucu Defne Samyel ve ailesi zor günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli’nin evde kalp krizi geçirdiğini iddia etti.

Cem Yılmaz’ın da sevgilisi ve ailesinin bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyleyen Akay, “Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli evde kalp krizi geçirdi.

Samyeli, acil olarak annesini hastaneye kaldırdı ancak annesinin kalbinin durması üzerine çok zor anlar yaşadı. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Sendegül Hanım, hemen ameliyata alındı ve kalbine stent takıldı. Cem Yılmaz'ın da sevgilisi Defne Samye’linin ve annesinin başından bir an olsun ayrılmıyor” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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