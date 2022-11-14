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  4. Defne Samyeli Taksim'deki hain saldırı sonrası isyan etti! 'Ne politikaymış'

Defne Samyeli Taksim'deki hain saldırı sonrası isyan etti! 'Ne politikaymış'

14.11.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim/İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrasında 6 vatandaş hayatını kaybetti. 81 yaralının olduğu hain saldırıda bombayı meydana bırakan terörist yakalandı. Saldırı sonrası ünlü isimlerden paylaşımlar geldi. Bu isimlerden biri de Defne Samyeli oldu.

Defne Samyeli Taksim'deki hain saldırı sonrası isyan etti! 'Ne politikaymış'

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı. Bombayı bırakan teröristin yakalanarak gözaltına alındı. Hain saldırı sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarla ilgili detaylar herkesi kahretti.

Ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü ve öfkeyi sosyal medyada paylaşım yaparak ifade etti. Bu isimlerden biri de Defne Samyeli oldu.

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Defne Samyeli paylaşımında şunları yazdı:

"Taksim'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmen, önce ailelerine sonra tüm ülkemize sabır ve metanet diliyorum. İnsan kendini ne çaresiz hissediyor Ne coğrafyaymış, ne politikaymış, ne kadermiş. Yeter mi, biter mi bir gün?"
Ekran Alıntısı

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Defne Samyeli İstiklal Caddesi

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