MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu çıktı

Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu çıktı

14.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de yaşanan hain saldırının ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası gelen acı haberler Türkiye'yi kahretti. Bırakılan çanta içerisindeki bombanın patlatılması sonucu gerçekleştirilen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

Dün yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu Necati Uçar çıktı.

Ekran görüntüsü 2022-11-14 104715

Taksim'de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybedenlerden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın Eşkıya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Oyuncu Nurettin Uçar, kızı Yağmur Uçar'dan gelen acı haberle yıkıldı.

Ekran görüntüsü 2022-11-14 104650

Taksim'deki hain saldırıda kızı hayatını kaybeden oyuncu babadan yürek yakan paylaşım geldi.

Ekran görüntüsü 2022-11-14 104640

Saldırıda Yağmur Uçar'ın annesi Arzu Özsoy da hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beddualar yağdırdı! Sessiz kalmadılarBeddualar yağdırdı! Sessiz kalmadılar
Duş pozuna yorum yağdı! "Böyle fotoğraflar..."Duş pozuna yorum yağdı! "Böyle fotoğraflar..."
Mini eteği giyince kendinden geçti! 'Beni çıldırtıyorsun'Mini eteği giyince kendinden geçti! 'Beni çıldırtıyorsun'
Anahtar Kelimeler:
saldırı taksim

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

Emeklilik hayali kuranların imdadına yetişecek detay

Emeklilik hayali kuranların imdadına yetişecek detay

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.