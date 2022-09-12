Değer eş anlamlısı nedir? Değer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Değer kelimesi herhangi bir şeyin denk görüldüğü ölçüt olarak kullanıldığını ifade eder. Bu ifade felsefe, toplum bilimi yani sosyoloji ve matematikte de karşılığı vardır. Değer kelimesinin TDK’ye göre dört adet farklı anlamı bulunmaktadır. TDK'ye göre değer kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Değer kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Değerin eş anlamlısı olan pek çok kelime vardır. Eş anlamlı kelimelerin her cümlede farklı amaçlar ile kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Örnek verecek olursak matematikte sayıları belirtmek için de değer kelimesi kullanılır. Felsefe biliminde ise insanın nesneyle bulunan ilgisinden doğan nitelik de değer olarak kullanılmaktadır. Sosyoloji de ise kültürlerin karşılığı olarak değer kelimesi kullanılmaktadır. Bu bağlamda değer kelimesinin yerine kullanılabilecek alternatif kelimeler daha farklı olur.
Değer eş anlamlısı olan sözcük listesi: