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Değer eş anlamlısı nedir? Değer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı kültür ve dillerden etkilenmiştir. Bu nedenle Türkçeye pek çok kelime girmiştir. Kelime haznesi bu kadar geniş olan Türkçede aynı anlama gelen ancak farklı yazılan kelimeler de bulunur. Genellikle aynı anlama gelen ve farklı yazılan kelimelerden biri yabancı kökenli kelimedir. Peki, değer kelimesinin eş anlamı nedir?

Değer eş anlamlısı nedir? Değer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Değer kelimesi herhangi bir şeyin denk görüldüğü ölçüt olarak kullanıldığını ifade eder. Bu ifade felsefe, toplum bilimi yani sosyoloji ve matematikte de karşılığı vardır. Değer kelimesinin TDK’ye göre dört adet farklı anlamı bulunmaktadır. TDK'ye göre değer kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir şeyin önemini belirtmek için kullanılan soyut ölçü, bir şeyin karşılığı, kıymet.
  • Üstün nitelikleri olan kimse.
  • Bir şeyin para karşılığında ölçülebilen bedeli, pahası. Üstün nitelik veya meziyet.

Değer kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Günümüzde pek çok siyasetçinin neye değer verdiği gözüküyor.
  • Değer verdiği insanların ona kötü davranmasına tahammül edemiyor, hemen ağlamaya başlıyordu.
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Değer kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Değerin eş anlamlısı olan pek çok kelime vardır. Eş anlamlı kelimelerin her cümlede farklı amaçlar ile kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Örnek verecek olursak matematikte sayıları belirtmek için de değer kelimesi kullanılır. Felsefe biliminde ise insanın nesneyle bulunan ilgisinden doğan nitelik de değer olarak kullanılmaktadır. Sosyoloji de ise kültürlerin karşılığı olarak değer kelimesi kullanılmaktadır. Bu bağlamda değer kelimesinin yerine kullanılabilecek alternatif kelimeler daha farklı olur.

Değer eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Kıymet
  • Paha
  • Bedel
  • Eder
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Değerin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu kolye paha biçilemez zariflikte.
  • Kıymet, bir insan için önemli unsurlardandır.
  • Ülkemiz için ederi yüksek olan şeylere sahip çıkmalıyız.
  • Her güzel şeyin bir bedeli mutlaka olur.
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