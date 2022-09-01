EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Çehre eş anlamlısı nedir? Çehre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çehre eş anlamlısı nedir? Çehre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geçmişten günümüze kadar çeşitli toplumlarla sürekli ilişki hâlinde olmuştur. Bu ilişkiler sonucunda Türkçenin kültürü zenginleşmiştir. Çehre kelimesi de dilimize başka dilden geçen bir kelimedir. Peki, çehre kelimesinin eş anlamı nedir?

Çehre eş anlamlısı nedir? Çehre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çehre kelimesi Farsçada "çihre" sözcüğünden türemiştir. İnsan yüzü anlamına gelen "çihre" kelimesi ilk defa Danişmend- Name kaynağında geçiyor. Çehre kelimesi, Avestada (Zend) "çithra" şeklinde kullanılmıştır. Çithra kelimesi "suret, görünme ve bir şeyin gözle görünen yüzü ve belirme" anlamlarına gelir. Çihra kelimesi, Orta Farsçada "çihrag" sözcüğünden evrilmiştir. Çihrag kelimesi "idea, bir şeyin doğası, görüntü ve özü" anlamlarına gelir. Çehre kelimesi birden çok eş anlamlı kelimeye sahiptir.

Çehre kelimesinin anlamı nedir?

Farsça kökenli çehre kelimesi, 14. yüzyılda Türkçeye geçmiştir. Divan edebiyatında çehre kelimesi “çihre” olarak yazılırdı. Çehre, yüz ve suret güzelliği anlamını da taşır. Sevgiliye övgüler yağdırılan gazellerde geçen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre çehre kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Yüz
  • Kimlik
  • Görünüş

Çehrenin cümle içinde kullanımın örnek vermek gerekirse:

  • Sevgilisinin çehresinin her bir milimini ezbere biliyordu.
Işık eş anlamlısı nedir? Işık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımIşık eş anlamlısı nedir? Işık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Çehrenin eş anlamlısı nedir?

Çehre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Surat
  • Sima
  • Yüz
  • Suret
Hane eş anlamlısı nedir? Hanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHane eş anlamlısı nedir? Hanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Çehrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Dün Ayşe’nin suratı çok asıktı.
  • Onun sureti çok dikkat çekici.
  • Yüzünden düşen bin parçaydı.
  • Onun siması bana çok tanıdık geldi.
  • Yıllardır Sinem’in yüzünü görmediğim için unutmuşum.
Dize eş anlamlısı nedir? Dize kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerDize eş anlamlısı nedir? Dize kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ÖSYM duyurdu: Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün başladı

ÖSYM duyurdu: Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün başladı

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, işlem nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, işlem nasıl yapılır?

Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!

Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!

İlginizi Çekebilir

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.