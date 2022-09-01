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Çeviri eş anlamlısı nedir? Çeviri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, dünyanın en değerli ve zengin dillerinden birisidir. Türkçenin zenginliği kelime haznesine bakılarak daha iyi anlaşabilir. Türkçede birçok kelimenin, yabancı kökenli eş anlamlıları vardır. Türkçe kökenli çeviri kelimesinin de yabancı kelimelerden oluşan eş anlamlıları vardır. Peki, çeviri eş anlamlısı nedir?

Çeviri eş anlamlısı nedir? Çeviri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tercüme etmek anlamında kullanılan çeviri kelimesi, çevür- kökünden türemiştir. Çeviri kelimesi Osmanlı Türkçesi döneminde, "tercüme etmek" anlamına gelen me'âl deyiminden esinlenerek önerilmiştir. Çeviri kelimesinin tercüme anlamı kazanması, Dil Devrimi zamanında olmuştur. Çevirinin anlamının değişmesiyle birlikte, çevirinin eş anlamlısı olan kelimeler de türemiştir.

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Çeviri kelimesinin anlamı nedir?

Türkçe kökenli olan çevrinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı, "1. Bir dilden başka dile aktarılması. 2. Kaynakların bir dilden başka dile çevrilmesi." şeklindedir.

Çeviri kelimesinin cümle içinde kullanımı:

  • İşten çevirisi yapılacak çok sayıda evrak getirdim.
  • Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” kitabını çeviren kişi başarılı iş çıkarmış.

Çeviri kelimesinin eş anlamı nedir?

Çeviri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Tercüme
  • Meal
  • Tevil
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Çevirinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Yabancı dilde gerçekleşen çevrileri takip edip o doğrultuda üretim gerçekleştirilmelidir.
  • Jennifer ile tercüme yardımıyla iletişim kuruyoruz.
  • Dünkü izlediğimiz belgesel çok güzel tercüme edilmiş.
  • Onun kitabında meal hataları çok vardı.
  • Yabancı filmleri Türkçe dublaj yerine izlerken çevrilmişleri izlemeyi daha çok seviyorum.
  • Tüm dillerde tercüme yapan bir büroyuz.
  • Eski eserlerde tevillerin doğru yapılması önemlidir.
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