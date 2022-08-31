Çığlık eş anlamlısı nedir? Çığlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çığlık, feryat anlamına gelir. Çığlık kelimesi, "çığrık" kelimesinin türemesiyle ortaya çıkmıştır. Çığrık aslında bağırmak anlamına gelir. Çığır kelimesinin köküne "+Uk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Bu kelime, 1600'lü yıllarda Evliya Çelebi'nin kaleme aldığı "Seyahatname" isimli eserde geçiyor. Ayrıca 1900'lü senelerde Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü'nde de çığlık kelimesine yer verilmiştir.

Çığlık kelimesinin anlamı nedir?

Film izlerken, internette gezinirken ya da kitap okurken çok sık karşılaşılan kelimelerden biri çığlıktır. Türk Dil Kurumuna göre çığlık, bağırmak anlamına geliyor. Ayrıca acı ve keskin çıkan sesi de ifade eder.

Çığlık kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak:

Dün akşam martıların çığlığından uyuyamadık.

Korku filmi izlediğimiz için çığlıklarımız aşağıya kadar gitmiş.

Fare gördüğü için çığlık çığlığa kalmış.

Dün takımımız yenince herkes sevinçten çığlık attı.

Çığlık kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Çığlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

Figan

Vaveyla

Feryat

Sayha

Haykırış

Avaz

Çığlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dün sokak ortasında adam vurulunca sokaktakiler feryat figan koşuşturdu.

Bacağını kırınca acı içinde feryat etmişti.

Radyodaki müzik avaz avaz çalıyordu.

Eli kesilince acıdan vaveylayı kopardı.

Filmin ürkütücülüğü karşısında korkudan ağzından büyük bir sayha çıktı.



