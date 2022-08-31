Çığlık eş anlamlısı nedir? Çığlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çığlık, feryat anlamına gelir. Çığlık kelimesi, "çığrık" kelimesinin türemesiyle ortaya çıkmıştır. Çığrık aslında bağırmak anlamına gelir. Çığır kelimesinin köküne "+Uk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Bu kelime, 1600'lü yıllarda Evliya Çelebi'nin kaleme aldığı "Seyahatname" isimli eserde geçiyor. Ayrıca 1900'lü senelerde Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü'nde de çığlık kelimesine yer verilmiştir.
Film izlerken, internette gezinirken ya da kitap okurken çok sık karşılaşılan kelimelerden biri çığlıktır. Türk Dil Kurumuna göre çığlık, bağırmak anlamına geliyor. Ayrıca acı ve keskin çıkan sesi de ifade eder.
Çığlık kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak:
Çığlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz: