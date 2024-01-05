Değerbilmez nasıl yazılır? Değerbilmez ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Değerbilmez kelimesi Türkçe kökene sahip bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime cümle içerisinde sıfat hâliyle kullanılmaktadır. İki kelimeden meydana geldiğinden bir birleşik sözcük olarak da tanımlanabilir. Bu tür birleşik kelimelerin yazımında yaygın olarak imla hatası görülmektedir. Kelimelerin yazımı hususunda kafa karışıklığı yaşandığında TDK tarafından oluşturulan ve çevrim içi hizmet sunan güncel Türkçe sözlük sitesi ziyaret edilir.

Değerbilmez nasıl yazılır?

Değerbilmez sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime “değer” ve “bilmez” olmak üzere totalde 2 kelimeden meydana gelir. Bu tür sözcükler, dil bilgisinde birleşik sözcük sınıfına girmektedir. Birleşik kelime sınıfına giren sözcüklerin yazımında yaygın olarak yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Bu yüzden değerbilmez yazımı konusunda çelişkiye düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe yazım kılavuzu sayfasına bakılması önemlidir. Bu sayfa içerisinden sözcüklerin yazımıyla alakalı bilgilere ve ne anlama geldiği gibi detaylara ulaşmak mümkündür. Ayrıca kelimelerin nasıl söylendiğine dair bilgilere de sesli olarak ulaşım sağlanabilmektedir. Bu bağlamda değerbilmez TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

(Sıfat) Kıymeti olan şeyleri korumayan, yok sayan, kadir bilmez veya iyilikbilmez kimse.

Değerbilmez ayrı mı yazılır?

Değerbilmez ifadesi, kadir kıymet bilmeyen kişileri betimlemek için kullanılan bir kelimedir. Cümle içerisinde sıfat olarak kullanılan bu sözcüğün yazım şeklinde birçok kullanıcı yanlışlık yapmaktadır. Bu kelime pek çok yazılı mecrada “değer bilmez” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Bu noktada değerbilmez bitişik mi yazılır konusu karşımıza çıkabilir. Türk Dil Kurumunun yazım kuralları sayfasını ziyaret ettiğimizde bu kelimenin her zaman bitişik kullanılması gerektiğini görmekteyiz. Yani bu sözcük her daim “değerbilmez” olarak bitişik bir şekilde yazılmalıdır. Diğer yazım tarzları TDK tarafından yanlış olarak görülmektedir. Buna göre değerbilmez doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

Değerbilmez (doğru kullanım)

Değer bilmez (yanlış kullanım)





