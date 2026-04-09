Değeri altınla yarışıyor! Kendiliğinden yetişiyor birçok hastalığa şifa

Halk arasında “doğanın şifası” olarak bilinen bu bitki, özellikle son yıllarda artan talep nedeniyle pazarlarda yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde kayalıklar arasında kendiliğinden yetişen çiriş otu, Maraş halkı tarafından ise yeşil altın olarak anılıyor. Son derece değerli olan bu bitkinin faydaları da oldukça fazla.

ÇİRİŞ OTU NEREDE VE NASIL YETİŞİR?

Çiriş otu, genellikle yüksek rakımlı dağlık alanlarda, kimyasal müdahale olmadan tamamen doğal şekilde yetişir. Karların erimesiyle birlikte toprak yüzüne çıkan bu bitki, özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplanır.

Toplanması oldukça zahmetlidir. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağlara çıkarak çirişi köküne zarar vermeden tek tek keser. Bu zorlu süreç, bitkinin değerini artıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkar.

Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte çiriş otu pazarlarda genellikle kilosu 80 ila 200 TL arasında satılabiliyor. Sezonun başında fiyatların daha yüksek olduğu, ürün arttıkça fiyatların kısmen düştüğü belirtiliyor.

ÇİRİŞ OTU FAYDALARI NELERDİR?

Çiriş otu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa birçok yönden katkı sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçeriğindeki vitaminler sayesinde vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur.

Sindirim sistemini destekler: Lifli yapısı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlar.

İltihap karşıtı etki gösterir: Vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Enerji verir: Bahar aylarında yaşanan halsizlik ve yorgunluğa karşı destek sağlar.

Kan dolaşımını destekler: Damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu ifade edilir.

Cilt sağlığına katkı sağlar: Antioksidan etkisi sayesinde cildin daha canlı görünmesine yardımcı olabilir.

ÇİRİŞ OTU NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Çiriş otunun bu kadar değerli olmasının en önemli nedeni, doğada kendiliğinden ve sınırlı süreyle yetişmesi. Hem toplama sürecinin zahmetli olması hem de kısa sezonu, fiyatların yükselmesine neden oluyor. Aynı zamanda doğal ve katkısız olması da talebi artıran en önemli etkenlerden biri.

ÇİRİŞ OTU NASIL PİŞİRİLİR?

Çiriş otu, mutfakta farklı şekillerde tüketilebilen oldukça pratik bir bitkidir.

Yumurtalı çiriş kavurması: En yaygın tüketim şeklidir. Soğanla kavrulup üzerine yumurta kırılarak hazırlanır.

Çiriş yemeği: Zeytinyağlı veya etli olarak pişirilebilir.

Börek içi: İnce doğranarak börek harcı olarak kullanılabilir.

Çorba: Özellikle yöresel tariflerde çorba olarak da tüketilir.

Pişirmeden önce bol suyla yıkanması ve hafif haşlanması önerilir.