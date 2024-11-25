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Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.11.2024 21:51
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Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Mohamed Salah'ın bugün yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Liverpool'dan henüz kendisine bir teklifin gelmediğini itiraf eden Salah, ayrılık için yeşil ışık yakmıştı. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Salah için Galatasaray'ın masada olduğunu ciddi ciddi açıkladı. İşte detaylar...

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Liverpool'un başarılarındaki en önemli pay sahibi olan Mohamed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mısırlı futbolcu bugün yaptığı açıklamada İngiliz devinden henüz teklif almadığını açıklayarak Liverpool'a sitemde bulunmuştu.

"AYRILMA İHTİMALİM, KALMA İHTİMALİMDEN DAHA YÜKSEK"

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Mısırlı yıldız, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadığını söyledi. Salah, "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." diye konuştu.

"GALATASARAY İLGİLENİYOR"

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Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmayı ciddi anlamda düşünüyor. Zor transfer ama düşünülüyor." ifadelerini kullandı. Osimhen'in de kadroya katılma ihtimalini geçtiğimiz günlerde masaya yatıran Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıların Osimhen'in bonservisi için kaynak bulmaya çok yaklaştığını dile getirmişti.

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