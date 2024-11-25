Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Liverpool'un başarılarındaki en önemli pay sahibi olan Mohamed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mısırlı futbolcu bugün yaptığı açıklamada İngiliz devinden henüz teklif almadığını açıklayarak Liverpool'a sitemde bulunmuştu.

"AYRILMA İHTİMALİM, KALMA İHTİMALİMDEN DAHA YÜKSEK"

Mısırlı yıldız, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadığını söyledi. Salah, "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." diye konuştu.

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmayı ciddi anlamda düşünüyor. Zor transfer ama düşünülüyor." ifadelerini kullandı. Osimhen'in de kadroya katılma ihtimalini geçtiğimiz günlerde masaya yatıran Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıların Osimhen'in bonservisi için kaynak bulmaya çok yaklaştığını dile getirmişti.