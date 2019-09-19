YEMEK

Değirmenlerde bulgur mesaisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar kışlık bulgur ihtiyaçlarını karşılamak için değirmenlerin yolunu tuttu. Değirmende işlemden geçirilen bulgur birçok yemeğin ham maddesi olarak sofraları lezzetlendiriyor.

Değirmenlerde bulgur mesaisi

Kızıltepe ilçesinde, sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar, kışın tüketmek için çeşitli gıda ürünleri hazırlamaya başladı. Vatandaşlar köylerde kaynattıkları buğdaylarını öğütmek için değirmenlerin yolunu tuttu. Kaynatılan buğdaylar, değirmenlerde işlemlerden geçerek bulgur haline getiriliyor.

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Kızıltepe'de 42 yıldır değirmen işleten Ahmet Kertis, vatandaşların yıllardır bulgurunu değirmenlerinde öğüttüğünü söyledi. Kertis, “Köyde kadınlar bulguru kaynatıp bize getiriyorlar. Organik bir şekilde onlara teslim ediyoruz. Mevsimimiz yoğun, halk bizden memnun” dedi.

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Buğdayını değirmene getiren vatandaşlar ise hazırladıkları bulguru birçok yemekte tüketeceklerini ve fabrikalarda yapılan bulguru tercih etmediklerini ifade etti.

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