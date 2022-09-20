Değişik eş anlamlısı nedir? Değişik kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilin temel dayanaklarından biri olan kelimeler, çevresel ve kültürel anlamda kullanılış biçimleri bakımından farklılıklar gösterir. Farklı dillerle olan etkileşim ve yeni ihtiyaçlar için kelime arayışları da bu değişimlere neden olmuştur. Bu değişimler bir dilin sözcüklerinin anlamsal yapısında da gözlenir. Kelimeler yeni ihtiyaçlara göre ya da var olan etkileşimler dolayısıyla yeni anlamlar kazanabilir. Bu durumda ortaya çıkan durumlardan biriside eş anlamlı kelimelerdir. Yeni anlamlar kazanan kelimeler nedeniyle aynı ya da benzer anlama gelen birden fazla kelime ortaya çıkar.

Eş anlamlılar anlamdaş olarak da tanımlanır. Bu kelimelerin yazılışları farklılık gösterirler. Anlam bakımından değerlendirildiğinde benzer veya aynı anlama sahip kelimelerdir. Bir dilin kelime bakımından incelenmesi ve anlaşılması için eş anlamlı kelimeler büyük önem taşımaktadır. Eş anlamlı sözcükler, bir dilde önceden oluşturulmuş sözcükler arasında veya dile sonradan eklenen sözcükler arasında olabilir. Bu kelimeler cümle içinde birbirinin yerlerine kullanabilir. Böyle bir durumda cümlenin anlamsal yapısında bir farklılık olmaz.

Dilimizde sıklıkla kullanılan eş anlamlı kelimelerden biriside değişik kelimesidir. Değişik kelimesinin eş anlamı nedir?

Değişik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde "değiştirilmiş, muaddel" anlamına gelen değişik kelimesinin kökü "değiş-" fiilidir. Bu fiil Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "tegiş-" ya da "teŋiş-" şeklinde yazılmaktaydı. Değişik kelimesinin TDK'ye göre tanımı şu şekildedir:

Değiştirilmiş, muaddel

Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan

Farklı

isim,halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek

isim,halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk

Değişik kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Değişik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şunlardır:

Farklı

Bambaşka

Başka

Değişkin

Ayrı ayrı

Ayrımlı

Daha bir

Derece derece

Değişiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Değişiğin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

Yaşıtlarından farklı oluşu ile dikkatleri üzerine çekiyordu.

Bambaşka tavırları ile insanları sinirlendirmişti.

Onun gözünde yeri başkaydı.

Sürgünde derece derece ağır cezalar var, gitmesine göz mü yumacağız?

Yolun ortasında fenalık basmıştı, çevresindeki insanlara daha bir saçma bakmaya başladı.

Her bir ödev o kadar ayrımlıydı ki nasıl değerlendireceğini bilemiyordu.



