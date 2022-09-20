Değişik eş anlamlısı nedir? Değişik kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilin temel dayanaklarından biri olan kelimeler, çevresel ve kültürel anlamda kullanılış biçimleri bakımından farklılıklar gösterir. Farklı dillerle olan etkileşim ve yeni ihtiyaçlar için kelime arayışları da bu değişimlere neden olmuştur. Bu değişimler bir dilin sözcüklerinin anlamsal yapısında da gözlenir. Kelimeler yeni ihtiyaçlara göre ya da var olan etkileşimler dolayısıyla yeni anlamlar kazanabilir. Bu durumda ortaya çıkan durumlardan biriside eş anlamlı kelimelerdir. Yeni anlamlar kazanan kelimeler nedeniyle aynı ya da benzer anlama gelen birden fazla kelime ortaya çıkar.
Eş anlamlılar anlamdaş olarak da tanımlanır. Bu kelimelerin yazılışları farklılık gösterirler. Anlam bakımından değerlendirildiğinde benzer veya aynı anlama sahip kelimelerdir. Bir dilin kelime bakımından incelenmesi ve anlaşılması için eş anlamlı kelimeler büyük önem taşımaktadır. Eş anlamlı sözcükler, bir dilde önceden oluşturulmuş sözcükler arasında veya dile sonradan eklenen sözcükler arasında olabilir. Bu kelimeler cümle içinde birbirinin yerlerine kullanabilir. Böyle bir durumda cümlenin anlamsal yapısında bir farklılık olmaz.
Dilimizde sıklıkla kullanılan eş anlamlı kelimelerden biriside değişik kelimesidir. Değişik kelimesinin eş anlamı nedir?
Dilimizde "değiştirilmiş, muaddel" anlamına gelen değişik kelimesinin kökü "değiş-" fiilidir. Bu fiil Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "tegiş-" ya da "teŋiş-" şeklinde yazılmaktaydı. Değişik kelimesinin TDK'ye göre tanımı şu şekildedir:
Değişik kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Değişik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şunlardır:
Değişiğin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse: