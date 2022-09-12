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Akşam kelimesinin eş anlamı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok dilde günün farklı zamanlarını işaret eden terimler vardır. Türkçede de diğer diller gibi yirmi dört saat içinde günün farklı zamanlarını belli etmek için farklı terimler vardır. Örneğin sabah, öğle, akşam, ikindi, tan vakti gibi kelimeler kullanılır. Peki, akşamın eş anlamlısı nedir?

Akşam kelimesinin eş anlamı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gün içerisinde bir olayı anlatırken bazen bir randevu verirken bazen de bir saatin karışıklık yaratmasını önlemek için zaman belirten kelimeler kullanılır. Özellikle konuşma dilinde saatler, yazı dilindeki gibi belirtilmediği için karışıklık yaratabilir. Örneğin "Saat birde görüşürüz." demek yerine "Öğlen birde görüşürüz." diyerek bu zaman karışıklığının önüne geçebiliriz. Akşam terimi de belirli bir zamanı belirtmek için kullanılabilecek bir sözcüktür.

Akşam kelimesi günün güneş battıktan sonraki zaman dilimini ifade eder. Akşam kelimesiyle aynı anlama gelen ve yine güneş battıktan sonra gelen zaman dilimini belirten başka bir kelime daha vardır.

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Akşam kelimesinin eş anlamı nedir?

Akşam eş anlamlısı olan ve cümle içinde gerektiğinde kullanılan başka bir kelime de vardır. Akşam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "gece"dir.

Gece, güneşin batmasından birkaç saat sonra başlayan ve güneşin doğumuna kadar süren zaman dilimidir. Akşam kelimesi yerine eş anlamlısı olan gece kelimesini kullanmak bazen cümlenin akışına göre de daha uygun olmaktadır. Gece sözcüğü genellikle saat 22.00’dan sonra başlayan ve güneş doğana kadar geçen süreyi işaret eder. Bu bakımdan gerek sözlü anlatımda gerek yazılı anlatımda güneşin batmasından hemen sonrasını değil biraz daha geç bir zamanı belirtir.

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Akşamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akşam kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Dün gece çok kar yağdı, sabah yollar kapanmıştı.
  • Gece saatlerinde yaşanan deprem yurttaşları korkuttu.
  • Gece telefon sesinden uyanmamak için telefonunu kapatmıştı.
  • Sınavın çok zor olacağını düşünüyordu bu yüzden bütün gece çalıştı.
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