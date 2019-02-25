Değişimine kendisi bile inanamıyor! Onu şimdilerde kimse tanıyamıyor

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan Merve Yılmaz, fazla kiloları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşarken, kick boks ile ilgilenmeye başladı. Kick boks yaparak, 5 ayda 35 kilo veren Yılmaz, 100 kilodan 65 kiloya düştü. Kick boks yapmaya başladıktan sonra bambaşka biri olduğunu, görenlerin kendisini tanımakta zorlandığını anlatan Merve Yılmaz, "Kilo problemim vardı, sık sık kilo vermeye çalışıyordum. En fazla 5 kilo verebiliyordum. Kick boks ile daha hızlı kilo verebileceğimi öğrendim ve başladım. 7 aydır kick boks yapıyorum. 5 ayda da 35 kilo verdim. Başlarda bu kadar başarılı olabileceğimi sanmıyordum. İlk 10 kiloyu verdikten sonra yapabileceğimi düşündüm, devam ettim ve çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

'ÖZGÜVEN VERİYOR'



Kick boks ile sağlıklı yaşamı olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'Ailem çok şaşırdı. İradesiz biri olarak görünürüm; ama sonuca inanamadılar. Ben de böyle olacağını düşünemedim, ben de çok şaşırdım. Büyük beden kıyafetlerimi atmadım, saklıyorum. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım beni tanıyamadılar. Kendinden yeni bir sen yaratmışsın, diyorlar. Spor yapmak mükemmel hissettiriyor. İnanılmaz derecede özgüven veriyor ve dinç hissettiriyor. Kilo problemi olan veya olmayanlar kick boks yapmalı. Zor bir şey değil herkes yapabilir' dedi.