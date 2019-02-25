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Değişimine kendisi bile inanamıyor! Onu şimdilerde kimse tanıyamıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Fazla kiloların yüzünden psikolojik sorunlar yaşayan 25 yaşındaki Merve Yılmaz, 7 ay önce tanıştığı kick boks sayesinde kendini baştan yarattı. Konya'da hayatını sürdüren Merve, değişimine kendisi bile inanmıyor. 5 ayda 35 kilo verdiğini söyleyen Merve Yılmaz, 'Ailem çok şaşırdı, sonucuna inanamadı. Uzun zaman görüşmediğim arkadaşlarım, beni gördüğünde tanıyamadı. 'Kendinden yeni bir sen yaratmışsın' diyorlar. Kendimi çok iyi hissediyorum' dedi.

Değişimine kendisi bile inanamıyor! Onu şimdilerde kimse tanıyamıyor

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan Merve Yılmaz, fazla kiloları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşarken, kick boks ile ilgilenmeye başladı. Kick boks yaparak, 5 ayda 35 kilo veren Yılmaz, 100 kilodan 65 kiloya düştü. Kick boks yapmaya başladıktan sonra bambaşka biri olduğunu, görenlerin kendisini tanımakta zorlandığını anlatan Merve Yılmaz, "Kilo problemim vardı, sık sık kilo vermeye çalışıyordum. En fazla 5 kilo verebiliyordum. Kick boks ile daha hızlı kilo verebileceğimi öğrendim ve başladım. 7 aydır kick boks yapıyorum. 5 ayda da 35 kilo verdim. Başlarda bu kadar başarılı olabileceğimi sanmıyordum. İlk 10 kiloyu verdikten sonra yapabileceğimi düşündüm, devam ettim ve çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

'ÖZGÜVEN VERİYOR'

Kick boks ile sağlıklı yaşamı olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'Ailem çok şaşırdı. İradesiz biri olarak görünürüm; ama sonuca inanamadılar. Ben de böyle olacağını düşünemedim, ben de çok şaşırdım. Büyük beden kıyafetlerimi atmadım, saklıyorum. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım beni tanıyamadılar. Kendinden yeni bir sen yaratmışsın, diyorlar. Spor yapmak mükemmel hissettiriyor. İnanılmaz derecede özgüven veriyor ve dinç hissettiriyor. Kilo problemi olan veya olmayanlar kick boks yapmalı. Zor bir şey değil herkes yapabilir' dedi.

'DEFALARCA SAKATLANDI, PES ETMEDİ'

Kick boks antrenörü Teoman Gür ise Merve Yılmaz'ın defalarca sakatlanmasına rağmen çalışmalara katılarak, başarıya ulaştığını belirterek, "Merve ile 7 aydır birlikteyiz. Ağır bir diyet ve antrenman programıyla çalıştı. Merve defalarca sakatlandı; ama pes etmedi. Normalde insanlar sakatlanınca sporu bırakır. Merve devam etti. Kilo verdikçe özgüveni arttı ve başarılı oldu. Hem Merve mutlu oldu hem biz. Kick boks el ve ayak kullanılarak yapılan nadir sporlardan biridir. Tüm kaslarını kullanabildiği için bu nedenle çabuk verim aldık" diye konuştu.

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kickboks kilo

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